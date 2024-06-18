Большие работодатели требуют решить проблему отключения электроэнергии для промышленности

Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с требованием пересмотреть норму о предоставлении гарантий поставки электроэнергии только тем, кто импортирует ее 80%.

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Об этом говорится в соответствующем письме-обращении.

"Принятие решения по столь важному и актуальному для промышленности вопросу состоялось без надлежащей дискуссии и обсуждения, что лишило потребителей возможности высказать замечания и предложения, несмотря на многочисленные потенциально негативные последствия", – говорится в письме.

Представители крупных работодателей утверждают, что мощность межгосударственных связей значительно меньше потребностей бизнеса, что обусловит возникновение дефицита импортной электроэнергии, который в нынешней ситуации с состоянием энергетической системы Украины не может быть покрыт за счет внутреннего производства.

"Это приведет к искусственному росту спроса на импорт и может привести к росту цен. На аукционах по распределению межгосударственных связей преимущество получат предприятия с низкой долей затрат на электрическую энергию в себестоимости продукции. Предоставление гарантий поставки только тем, кто импортирует 80% своих потребностей, серьезно повредит энергоемким отраслям промышленности и приведет к остановке крупных производств в часы пиковой нагрузки", – резюмируют работодатели.

Как известно, Кабмин принял изменения в постановление, предусматривающее, что любой промышленный объект должен импортировать 80% электроэнергии для своих нужд. "Укрэнерго" со своей стороны гарантирует промышленности еще 20%. Это вызвало большую волну критики и обращений в Кабмин пересмотреть ее.