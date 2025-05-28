Более 90% участников фармрынка выступили против новой инициативы по регулированию отрасли

Фармацевтическая реформа в Украине зашла в тупик после того, как Министерство здравоохранения за несколько часов до совещания 26 мая представило новый проект Порядка предоставления маркетинговых услуг. Почти все представители рынка лекарств выступили против этого документа. Из десятков участников его поддержали только две крупные отечественные фармкомпании – "Дарница" и "Интерхим".

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В течение двух месяцев рабочая группа с участием экспертов, специалистов и участников нарабатывала сбалансированные изменения в регулирование маркетинга, который предусматривал ограничение маркетинговых сделок на уровне не более 12%. Однако в последний момент в Минздрав обратилась Ассоциация производителей лекарств Украины и предложила кардинально изменить подход к регулированию. Результат – документ, который заточен исключительно под интересы двух крупных украинских производителей.

Вся конструкция нового документа создает фактически исключительные возможности для крупных компаний на заключение маркетинговых договоров с аптеками. Участники рынка, которые не имеют мощной юридической и финансовой состоятельности, будут просто отсечены.

По новому порядку аптеки больше не смогут самостоятельно инициировать маркетинговое сотрудничество, а только "добровольно" принимать условия, продиктованные производителями. Предложенные изменения предусматривают ограничение на маркетинг до 18% от объемов продаж производителей за предыдущий квартал, но только для безрецептурных препаратов, плюс 2% для рецептурных. В итоге это будет составлять около 5% от дохода аптеки. Эксперты предупреждают, что это не регуляция, а уничтожение маркетинговой политики.

При этом деятельность производителей никак не регулируется, что создает неравные условия на рынке. В результате аптеки будут иметь значительно меньше средств, которые можно направить на благотворительные и социальные проекты и скидки для пациентов.

Результаты предыдущих изменений

Запрет на маркетинговые договоры, который внедрили в начале весны в рамках фармацевтической реформы, не принес ожидаемых результатов для пациентов. Цены снизились только на 100 наименований лекарств из тысяч препаратов. Более того, на остальные препараты цены остались на том же уровне или даже выросли.

Это признали даже в Министерстве здравоохранения: заместитель главы ведомства Эдем Адаманов подтвердил, что цены на лекарства после отмены маркетинговых соглашений не снизились, как ожидалось. Прямая зависимость между наценками в аптеках и маркетингом оказалась не такой очевидной, как заявляли перед реформой.

С запретом маркетинговых договоров количество скидок для пациентов соответственно в разы уменьшилось, но при этом ни одна из аптечных сетей не отказалась от программ лояльности для своих покупателей. Аптеки продолжали поддерживать доступные цены для населения собственными силами, хотя возможности у них для этого существенно сократились.

Пока продолжаются дискуссии вокруг нового порядка маркетинга, производители получают дополнительные прибыли от отмены соглашений, ведь средства, которые ранее шли на скидки для пациентов через аптеки, теперь остаются у производителей, тогда как отрасль постепенно разрушается из-за отсутствия сбалансированного подхода к регулированию.

В затягивании процесса согласования нового порядка больше всего заинтересованы именно те два производителя – "Дарница" и "Интерхим". Чем дольше длится неопределенность с регулированием маркетинга, тем больше сверхприбылей они получают от отмененных договоров. И от этого проигрывают, в первую очередь, потребители.

Что дальше

После совещания вопрос вернулся в Минздрав на доработку. Большинство участников рынка требуют вернуться к предварительно согласованному варианту и провести настоящее публичное обсуждение. От того, как разрешится эта ситуация, зависит доступность лекарств для миллионов украинцев. Пока получается, что интересы двух крупных компаний ставятся выше потребностей всего рынка и пациентов.