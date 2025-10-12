Без дорожной карты реформы рынка долги будут только расти – DIXI Group

Проблема долгов на рынке электроэнергии остается одной из самых сложных в секторе, однако ее невозможно решить без комплексной реформы. Об этом заявила президент аналитического центра DIXI Group Елена Павленко.

По ее словам, нынешняя ситуация осложняется войной, а рынок работает в чрезвычайно сложных обстоятельствах.

"Понимаете, наш энергетический сектор работает в условиях войны. Здесь очень трудно давать какие-то очень однозначные оценки, потому что всегда можно сказать, что "слушайте, а на кого мы будем сейчас вешать эти все долги в 100 миллиардов, которые накопились на рынке? Как их сейчас нужно распределять, кто за них должен платить, если параллельно нет людей", многие люди мобилизованы, кто-то на войне, кто-то в тылу, что-то пытается помогать", – сказала Павленко.

В то же время эксперт отметила, что международные партнеры, в частности Международный валютный фонд, ожидают от правительства Украины четкой стратегии реформирования энергосектора.

"Поэтому очевидно, что сейчас очень сложно говорить о такой глубокой реформе рынка. Но, например, где мы поддерживаем международных партнеров, в первую очередь Международный валютный фонд, они постоянно говорят о том, что правительство должно показать видение, как эта реформа будет происходить", – подчеркнула она.

Павленко подчеркнула, что речь идет не только об урегулировании долгов, но и об усилении независимости регулятора, конкуренции и приведения цен к рыночному уровню.

"То есть их требование или запрос к Министерству энергетики и к правительству – показать, каким образом будут осуществляться проблемы с решением долгов, усилением независимости регулятора в энергетике, усиление конкуренции в секторе, повышение или приведение к рыночному уровню цен на электроэнергию. Покажите во времени, как будет выглядеть эта дорожная карта", – отметила президент DIXI Group.

Она добавила, что хотя реализация масштабных реформ в военное время ограничена, государство должно уже сейчас определить логику и последовательность шагов.

Ранее аналитик рынка электроэнергии агентства ExPro Дарья Орлова заявила, что системная проблема долгов на рынке электроэнергии наиболее остро проявляется на балансирующем рынке, где задолженность перед "Укрэнерго" достигла рекордных 39 миллиардов гривен.