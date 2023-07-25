Долгая история с попыткой "Энергоатома" закупить турецкие электробусы на 70 млн грн дороже аналогичных украинского производства завершилась странным и агрессивным заявлением на странице "Энергоатома".

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Декілька місяців Федерація роботодавців України разом з Кисилевським Дмитром (народний депутат від "Слуги народу" – Ред.) і виробниками займала послідовну позицію та наполягала на тому, що таке порушення Закону "Про локалізацію" – це злочин.

Адже саме локалізація виробництва генерує податки, які ідуть на оборону України, локалізація виробництва тотожна створенню та збереженню робочих місць. А за умови масштабування виробництва готових виробів український виробник стає конкурентнішим на зовнішніх ринках та може експортувати свою продукцію!

Три рази українського виробника з різних причин викидали з тендеру, публічно виходили публікації, в якій детально описувалась ця ситуація, ще 30 березня Федерація роботодавців України офіційно звернулася в БЕБ з вимогою провести перевірку законності знаходження турецького електробусу в переліку локалізації, були оскарження з боку українського виробника.

Окрема подяка Першому віце-премʼєр-міністру Юлії Свириденко за проведену нараду з державними закупівельниками, під час якої вона підтримала, позицію, що купувати в публічних закупівлях українські товари — значить, працювати на українську державу і на нашу Перемогу, створювати робочі місця для українських громадян і наповнювати податками бюджет, з якого ми фінансуємо оборону. Саме на цій зустрічі ми з Дмитром Кисилевським чітко акцентувати на прикладі "Енергоатому" недопустимість порушення законодавства про локалізацію та виступили на захист українського виробника електробусів – "Електрона".

І ось результат.

"... відповідний тендер був скасований. Також прийнято рішення про повернення до цього питання після закінчення військових дій", – йдеться у дописі на сторінці "Енергоатому".

Ми у ФРУ вважаємо цілком недержавницькою позицією і дрібною помстою відмову взагалі закуповувати електробуси для персоналу атомних станцій підлеглими пана Котіна.

Державницька позиція – купити український транспорт відповідно до вимог Закону "Про локалізацію" і підтримати вітчизняного виробника, українську економіку та забезпечити своїх співробітників транспортом.

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