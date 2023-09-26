АТБ возглавила топ-10 ритейлеров Украины в индексе сервиса 'Опендатабот'

Недавно сервис "Опендатабот" опубликовал индекс предприятий Украины, в котором почти 13 % по выручке занимает розничный ритейл. Согласно данным этого исследования "АТБ", являющегося многолетним лидером отечественной отрасли торговли, признали одним из десяти бизнесов с безупречной деловой репутацией и лучшими показателями работы.

Став примером украинской несокрушимости и устойчивости, "АТБ" продолжает активно возобновлять работу магазинов, разрушенных во время боевых действий и оккупации определенных регионов, обеспечивая для миллионов граждан бесперебойный доступ к гарантированно свежим продуктам и качественным товарам первой необходимости.

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"Цель создания индекса "Опендатабот" – предоставить простой и понятный инструмент для оценки украинского бизнеса, в частности с разделением на отрасли и регионы. Это не прикладное средство для точного экономического анализа, а скорее, способ показать Украине и миру возможности и перспективы нашей страны", – рассказывает Алексей Иванкин, основатель сервиса "Опендатабот".

Несмотря на вызовы военного времени, "АТБ" наращивает объемы уплаты налогов и сборов в бюджеты всех уровней, фактически обеспечивая громады ресурсом для восстановления инфраструктуры и поддержки наиболее незащищенных категорий населения.

В течение первого полугодия 2023 года компания уплатила налогов на общую сумму 12,01 млрд гривен, что более чем на 2,22 млрд превышает аналогичный показатель предыдущего года. Напомним, что в сверхсложном 2022-м она передала в бюджеты всех уровней (речь идет о налогах и сборах) более 20,44 млрд гривен, что является почти половиной суммы, уплаченной всеми украинскими ритейлерами.

Вместе с этим "АТБ" вносит весомый вклад в приближение нашей победы, системно поддерживая ВСУ, добровольческие формирования, медиков, спасателей, волонтерские организации и т.д. Общая сумма оказанной помощи уже приближается к миллиарду гривен, ведь, кроме качественного провианта, компания направляет украинским защитникам и технику. Для нужд ВСУ уже закуплено более тысячи автомобилей специального назначения (многофункциональные пикапы, мощные вездеходы, полноприводные грузовики, пиротехнические машины, передвижные штабные пункты и т.п.) и столько же современных дронов Mavic.

За инициативы в поддержке и помощи украинским военным компания несколько месяцев назад получила личную благодарность от Валерия Залужного, главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Неудивительно, что в новом индексе сервиса "Опендатабот", где учитывают не только финансовые показатели, но и безупречность деловой репутации бизнесов, "АТБ" уверенно возглавила первую десятку отрасли.