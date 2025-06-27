За что обязательно заблокируют банковскую карту: как проверяют переводы украинцев и что надо сделать

Все больше украинцев получают от банков просьбу объяснить перевод или подтвердить источник своих доходов – чтобы убедиться, что счет не используют для легализации, отмывания средств, в серой торговле или незаконных схемах.

Видео дня

Вместе с тем в июне усилили ограничения по переводам с карты на карту. Это произошло в рамках борьбы с так называемыми дропами – клиентами банков, которые продают свои счета для отмывания средств. "Дропов" пытаются выявить за счет финансового мониторинга. Банк изучает своих клиентов, исследует все операции и старается не допускать любые подозрительные действия.

О том, за что банки могут заблокировать перевод, карту или даже закрыть счет, и как не стать "случайной жертвой" финмона, – читайте в материале OBOZ.UA.

За что блокируют счета: главные кейсы

OBOZ.UA изучил судебные дела против банков за последние два месяца. Условно их можно поделить на три группы:

дела с требованием вернуть украденные мошенниками средства;

дела с требованием восстановить закрытый счет;

дела с требованием вернуть арестованные на счете средства.

Конечно, это далеко не исчерпывающий перечень. Например, бывший судья апелляционного суда Хмельницкой области Игорь Кобрин несколько недель назад проиграл иск против ПриватБанка. В суде он требовал исключить его из перечня национальных публичных деятелей, так как с момента его отставки прошло более трех лет. Переводы национальных публичных деятелей банк проверяет с особой тщательностью, поэтому, вероятно, судье в отставке приходится время от времени отправлять банку справки о доходах и объяснять даже незначительные переводы.

Представитель "Привата" в суде заявил, что статус "публичного лица" не имеет ограничений по срокам. Поэтому судья в отставке остается публичным лицом даже после трех лет после того, как перестал работать судьей. Хмельницкий горрайонный суд Кобрину отказал.

"Судом обращается внимание на то, что статус истца – судьи апелляционного суда в отставке – остается неизменным с момента такой отставки", – говорится в решении по делу 686/12847/25. Что интересно, Кобрин также подал иски против "Универсал Банка" и "Банк Восток". Решение по этим делам еще не принято.

Здесь стоит отметить, что из-за закрытых счетов "дропов" (а это распространенный случай) в суд против банков не обращаются. Поэтому в реестре можно найти иски только тех клиентов, которые убеждены в своей правоте.

Полный перечень причин для закрытия счетов привести невозможно, потому что банк в любой момент может прийти к выводу, что взаимодействие с клиентом является слишком рискованным, и закрыть счет. Однако несколько причин удалось установить через судебные иски.

Например, 26 мая 2025 года Печерский районный суд обязал ПриватБанк восстановить счет Дмитрию М. и заплатить ему 1 тыс. грн морального вреда. Мужчина возглавлял "Юнико Финанс". Согласно данным YouControl, в декабре 2022-го его должность заняла Виктория Хорошун, а предприятие перерегистрировали из Киева в Краматорск. А уже 13 февраля 2023-го, согласно материалам дела, компанию зарегистрировали в т.н. "ДНР". В ответ "Приват" решил разорвать сотрудничество и с Дмитрием М., который возглавлял "Юнико Финанс", когда компания еще была зарегистрирована в Киеве.

Представитель ПриватБанка в суде заявил, что Дмитрий М. связан с владельцем "Юнико Финанс" (потому что работал вместе с ним). Владелец компании "ведет хозяйственную деятельность на оккупированных территориях Украины с целью личного обогащения и прямого финансирования террористической организации "ДНР" и страны-агрессора – РФ". Именно поэтому в банке решили, что деловые отношения с Дмитрием М. имеют "неприемлемо высокий риск".

"Фактически основанием для установления неприемлемо высокого риска деловых отношений ответчиком определена связь истца с владельцем компании "Юнико Финанс", а не персональные действия истца, что не соответствует требованиям п. 61 Положения № 65, которыми определено, что такой уровень может устанавливаться в отношении клиентов (лиц), в отношении которых у банка по результатам изучения подозрительной деятельности клиента есть обоснованные подозрения", – говорится в решении суда. В результате счет Дмитрия М. в "Привате" обязали восстановить.

Когда банк не восстановит счет. Случай с Дмитрием М. – скорее исключение. Чаще всего банки закрывают счета из-за аргументированных подозрений в мошенничестве или отмывании средств.

Например, заблокировать счет могут из-за жалобы на мошеннические действия. OBOZ.UA уже писал о том, что проблемы у тех, кто продает биткоины, могут возникнуть даже без участия в мошеннических схемах. Если вы продаете биткоины напрямую покупателю и получаете от него средства, может оказаться, что на самом деле средства на ваш счет перевела жертва схемы.

Как это работает? Например, преступник может выманить 20 тыс. грн и попросить отправить эти средства сразу на ваш счет. Предварительно этот же преступник свяжется с вами и предложит купить у вас биткоины на 20 тыс. Вы получите свои средства и отправите мошеннику криптовалюту, но впоследствии жертва схемы пожалуется в полицию и в банк и назовет именно ваш номер счета. Он может быть заблокирован по подозрению в мошеннических действиях.

Похожие ситуации есть и в судебной практике. В апреле этого года Саксаганский районный суд Кривого Рога отказал клиенту ПриватБанка, который требовал восстановить свой счет. Банк разорвал деловые отношения из-за подозрения в мошеннических схемах.

Клиент требовал восстановить свой счет, но в банке заявили, что из-за жалобы на мошеннические действия (перевод на сумму 25 812 грн) его счет разблокировать не могут.

"Клиент сообщил, что средства получил за продажу криптовалюты, однако предоставить информацию в подтверждение законности получения денежных средств он отказался", – говорится в материалах дела. В результате клиент суд против "Привата" проиграл.

Здесь стоит отметить, что похожие судебные дела есть и против других банков. Однако при этом больше всего судебных решений касается именно "Привата". Этот банк – лидер по количеству выпущенных карт – 28,2 млн по состоянию на январь 2025 года. Это больше, чем у двух ближайших конкурентов – Универсал Банка (включая Монобанк – 9 млн) и Ощадбанка (7,4 млн карт) вместе взятых.

В некоторых случаях банк вообще имеет право не возвращать средства. Как говорится в материалах дела 639/7981/24, украинка получила перевод на 10 тыс. евро от белоруса, который уже давно проживает в Португалии и имеет вид на жительство в этой стране. Согласно постановлению Правления НБУ № 21 от 24.02.2022 г., банкам запрещено осуществлять любые валютные операции "для выполнения обязательств перед юридическими или физическими лицами, которые имеют местонахождение (зарегистрированы/постоянно проживают) в Российской Федерации или в Республике Беларусь".

Средства перевели на специальный счет, к которому у истицы доступа не было. А Новобаварский районный суд Харькова решил, что такая блокировка вполне соответствует закону.

Как защититься от финансового мониторинга и что обязательно надо знать

В этом месяце (с 1 июня) снизили лимиты на переводы – до 100 тыс. грн без подтверждения доходов (и 50 тыс. грн – для тех, кто имеет высокий уровень риска), напоминает в комментарии OBOZ.UA финансовый аналитик YouControl, доктор экономических наук Роман Корнилюк.

Превышение лимитов на денежные переводы – наиболее распространенная причина блокировки. Кроме того, счета могут заблокировать (или же заморозить перевод) из-за:

автоматически сгенерированного предположения участия клиентов в дроп-сетях. Особенно, если есть частые переводы без указания типа платежа, в частности трансграничные или между физическими лицами, большое количество платежных карт у клиента;

несоответствие сути платежей задекларированным КВЭДам (для ФЛП). Например, если ФЛП, который занимается ремонтом автомобилей, получает средства за продажу ювелирных украшений.

Также возможны ситуации, когда ограничения из-за финансового мониторинга применяют ошибочно. Однако эту "ошибку" можно исправить, обратившись в банк.

"Такие случаи имеют место, о чем косвенно свидетельствует хотя бы количество жалоб и обращений граждан по этому поводу в НБУ. В первом квартале самыми распространенными вопросами, которые касались деятельности банков, были вопросы по блокированию и арестам счетов – 513 обращений", – рассказывает Корнилюк.

Банки никогда не разглашают конкретных параметров, по которым операции могут классифицироваться как подозрительные, а клиенты – как потенциально рискованные, поскольку эти данные являются частью внутренних процедур.

Марина Павленко, ведущий эксперт по финансовому мониторингу ГЛОБУС БАНКА, советует:

Ознакомьтесь с условиями обслуживания счета/карты и тарифами, указанными в договоре.

Проверьте лимиты и законодательные ограничения на сайте банка, чтобы не попасть под действие ограничений на переводы.

При открытии счета важно указать цель установления деловых отношений с банком, предоставить перечень запланированных операций, а также информацию об услугах, в которых вы нуждаетесь. Очень важно быть честным относительно объема доходов и максимально ожидаемой суммы поступлений на счет в течение месяца.

"Чем больше правды в использовании счета – тем меньше вероятность его блокировки", – отмечает Павленко. На этапе открытия счета у специалиста банка могут возникнуть дополнительные вопросы. Важно предоставить исчерпывающие ответы, а при необходимости – дополнительные документы или объяснения.

Единственный способ защититься от финансового мониторинга – придерживаться финансовой гигиены, иметь легальные доходы и использовать свои счета так, как это предусмотрено договором с банком.