Угрозы о введении тарифов работают.

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Президент Дональд Трамп снова продемонстрировал эффективность фискальных рычагов в достижении геополитических целей. Угрожая введением 25% тарифов на импорт из Мексики и Канады, он побуждал обоих соседей к скорым действиям.

Мексика, реагируя на ультиматум, мобилизовала 10 тысяч национальных гвардейцев для усиления контроля на границе. Параллельно, премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил об инвестициях в размере 1,3 миллиарда долларов в укрепление границы, включая новые вертолеты, технологии и персонал. Эти меры направлены на остановку потока фентанила и нелегальной миграции.

Этот случай подчеркивает, как угроза экономических санкций может привести к желаемым изменениям в политике соседних государств. Фискальные инструменты, такие как тарифы, остаются мощным рычагом в международных отношениях, заставляя партнеров к оперативным и ощутимым действиям.

Возникает логический вопрос:

Почему Европейский Союз не внедряет пошлины/WAR TAX на российский LNG/СПГ? Такой инструмент лишит Россию ликвидной валюты (евро), и прибыли и сформирует источник поддержки Украины за счет страны-агрессора!

Пора действовать, уважаемые партнеры и соседи! Уверена, что США вас поддержит в этом.