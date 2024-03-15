Атаки на российские НПЗ: как это уже вызвало панику на бирже и ударит по российской экономике и армии

В этом году дроны уже семь раз атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). С 1 марта Россия запретила экспорт бензина, чтобы весь объем оставался на внутреннем рынке, а цены не росли. Только на восстановление поврежденных НПЗ придется потратить десятки миллионов долларов. Производство бензина и дизеля сократилось примерно на 2%. Однако такими темпами спровоцировать реальный дефицит топлива в РФ будет сложно.

В то же время "бавовны" на российских НПЗ уже привели к ажиотажному повышению биржевых цен (они побили полугодовой максимум, розничные цены значительно не изменились) и разрушению логистики. Главная проблема агрессора: у него нет возможности заменить поврежденное дронами импортное западное оборудование из-за санкций. Вместе с тем российские власти делают все, чтобы накануне президентских выборов не произошло роста внутренних цен.

О том, к каким экономическим последствиям могут привести атаки и помогут ли они Украине, читайте в материале OBOZ.UA.

Как атаки дронов на НПЗ подняли биржевые цены

В Telegram-канале небольшого российского городка Кстово местные активно обсуждают подорожание бензина на бирже из-за атаки украинских беспилотников. Оптовая цена впервые с сентября достигла 60 тыс. рублей за тонну. Кстовчане разделились на два лагеря: одни агрессивно доказывают, что только что были на АЗС и цена не изменилась (цены на бирже сразу на стоимость в розницу не влияют). Другие же проклинают ВСУ и жалуются на бездействие российских властей.

Кстово является одним из топливных центров РФ. Здесь находится один из крупнейших НПЗ – "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". 12 марта предприятие атаковал беспилотник. Кстовчане снимали на видео и публиковали в соцсетях, как "самолетик" направляется к их гордости – перерабатывающему заводу. Затем – громкий взрыв, крики и столб черного дыма.

Последствия атак ни российские власти, ни представители завода, конечно, не озвучивают. Губернатор Нижегородской области в своем комментарии даже не уточнил, какое предприятие пострадало. Однако издание Reuters утверждает, что в результате на НПЗ повреждена установка АВТ-6, она обеспечивала половину производства. Именно здесь производят 11% всего российского бензина (4,9 млн т). О том, что "самую большую установку остановили", рассказали и источники российского издания "Коммерсанту".

Рязанский НПЗ имеет повреждения установок АВТ-4 и АТ-6, которые играют важную роль в процессе разделения нефти на основные фракции, такие как бензин, дизельное топливо и мазут.

Большинство атакованных в этом году НПЗ уже возобновили работу, но ситуация в Кстово едва ли не самая сложная. Еще до этой атаки, 1 марта, Россия на шесть месяцев запретила экспорт бензина. Обычно так поступают для того, чтобы снизить цены и не допустить дефицита топлива на внутреннем рынке.

В условиях, когда топлива едва хватает на собственные нужды, бизнесу запрещают продавать его для нужд других стран. Поэтому российским предприятиям придется всю продукцию сбывать в РФ, что стабилизирует цены на АЗС. В преддверии "выборов" президента РФ это становится важным политическим решением: не допустить роста цен. "Вероятно, российские нефтеперерабатывающие мощности временно сократились из-за многочисленных ударов украинских беспилотных летательных аппаратов по НПЗ по всей России", – говорится в сводке британской разведки.

Сколько потеряет Россия

Министерство энергетики России еще в январе заявляло о понижении экспорта бензина на 37% и дизеля на 23%. Это еще до атак в этом году. Действительно, часть НПЗ уже тогда находилась на ремонтах. Но вместе с тем россияне делают все, чтобы снизить цены на бензин внутри страны.

Российские войска с самого начала полномасштабной войны атаковали и нефтеперерабатывающий завод, и нефтебазы в Украине. Уничтожали даже АЗС. Но когда украинские беспилотники начали прилетать в российские НПЗ, Путин решил, что Украина пытается помешать его "выборам" 15-17 марта.

"Главная цель, я в этом не сомневаюсь, состоит в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хоть как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан", – цитирует Путина издание The Moscow Times.

Российские потери от атак по НПЗ:

Рязанский нефтеперерабатывающий завод в 200 км юго-восточнее Москвы, имеет мощность 17,1 млн т в год. Последствия атаки пока не известны. Завод полностью приостановил свою работу.

Последствия атаки пока не известны. "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" потеряет около 2,8 тыс. т бензина и 3,6 т дизеля в сутки. В год это 1 млн т бензина и 1,3 млн т дизеля. То есть примерно 2,4 и 2,5% производства бензина и дизеля в РФ.

Новошахтинский НПЗ в Ростовской области имеет мощность 5,6 млн т в год или около 112 тыс. баррелей в день.

Bloomberg посчитал, что вместе это около 12% всех мощностей НПЗ. Однако это не значит, что они полностью остановили свою работу. Некоторые (например, предприятие в Кстово) только значительно сократили свое производство. Кроме того, к сожалению, часть предприятий может быстро восстановиться.

Леонид Косянчук, гендиректор одной из сетей АЗС (бывший руководитель Дрогобычского НПЗ) уверен: главные проблемы для РФ – логистические. Он считает, что нет никакого смысла оценивать экономические потери РФ, потому что, к сожалению, значительных проблем с деньгами у врага нет. А вот заменить поврежденное оборудование будет очень трудно. В РФ его не производят, это сложное оборудование, которое Россия покупала в странах, которые сейчас ввели против нее санкции. И если микросхемы и чипы они могут ввозить даже с бытовой техникой, то завезти в страну установку для НПЗ, которая может стоить больше 100 млн долларов, незаметно почти невозможно.

"Там более 30 основных НПЗ, часть за Уралом. Но удары усложняют их логистику, это дает нам преимущества на фронте. Критического там ничего нет. Это единичные случаи. Основных заводов более 30, а еще до 80 мелких НПЗ, которые также принимают участие. Но это точно законные военные цели. Россия же – это бензоколонка. У них очень много нефтеперерабатывающих предприятий, чтобы сделать им критическую ситуация. А вот в логистике у них проблемы могут возникнуть", – говорит Косянчук.

"Может возникнуть такая же ситуация, как с самолетами", – добавил эксперт. Самолеты продолжают летать, однако россияне занимаются инженерным каннибализмом. Чтобы отремонтировать один самолет, они вынуждены снимать детали с другого. Это приводит к значительному увеличению аварий, самолеты загораются, не взлетают и т.д.

Украина действительно с помощью беспилотников может достать чуть ли не 60-70% российских НПЗ, но из шести установок на одном заводе дрон может значительно поразить одну. Только за счет дронов парализовать российские НПЗ будет крайне сложно. За счет очередного запрета на экспорт (он уже действовал в прошлом году) внутренний рынок РФ, вероятно, стабилизирует. Однако все российские НПЗ – законные военные цели. И их поражение может вызвать логистическую задержку и сдержать атаки агрессора.