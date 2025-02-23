Налоги, контроль, онлайн-мониторинг: Гетманцев рассказал, как изменится игорный бизнес в 2025 году

В Украине создается новый орган для регулирования игорного бизнеса, который будет подчиняться Минцифри и должен заработать до 1 апреля 2025 года. Ожидается, что жесткий налоговый контроль и внедрение системы онлайн-мониторинга должны значительно повысить эффективность регулирования этой сферы.

Видео дня

Об этом рассказал глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев ("Слуга народа") в комментарии СМИ. Регулирование игорного бизнеса в Украине претерпело значительные изменения.

Власти приняли решение создать новый орган, который будет отвечать за эту сферу. "Эта служба будет координироваться Министерством цифровой трансформации, и это правильное решение," – рассказал Гетманцев, отметив важность налогового контроля и внедрение онлайн-мониторинга азартных игр.

Орган, отвечающий за контроль игорного бизнеса, не будет коллегиальным. Это будет центральный орган исполнительной власти, которым будет руководить один человек. "Это будет структура, которую возглавляет один человек и отвечающая за эту отрасль", – отметил Гетманцев. Он будет координироваться Министерством цифровой трансформации, а решение о его создании должно быть утверждено Кабинетом Министров. По словам Гетманцева, служба должна работать до 1 апреля.

Контроль за игорным бизнесом должна осуществлять не только новая служба, но прежде всего налоговая служба и правоохранительные органы. "Главное – жесткий, неуклонный налоговый контроль ", – подчеркнул Гетманцев. Эффективность налогового контроля уже показывает значительные результаты. Если в 2022 году было собрано только 204 миллиона гривен налогов из этой сферы, то в 2024 году эта сумма увеличилась до 17 миллиардов гривен. Это стало возможным благодаря деятельности временной следственной комиссии, усиленной работе налоговой службы и Национального банка.

Одной из ключевых новаций станет внедрение системы онлайн-мониторинга азартных игр. "Очень важно, что в нашем законе предусмотрено создание системы онлайн-мониторинга азартных игр", – отметил Гетманцев. Эта система будет фиксировать все операции в игорных компаниях, а также контролировать прием ставок и выплату выигрышей. Гетманцев подчеркнул, что отсутствие такой системы было одной из главных причин ликвидации КРАИЛ, которая в течение трех лет не внедрила этот механизм.

Новая служба проведет тендер по разработке программного обеспечения для мониторинга. "Есть аналоги, можно купить, можно разработать ", – объяснил Гетманцев. Украина может рассмотреть варианты покупки готовых аналогов или разработки собственного продукта. Руководитель новой службы вместе с Министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым примут окончательное решение по этому поводу. По словам Гетманцева, полезным может стать опыт других стран, в том числе Великобритании, где эффективный контроль игорного бизнеса уже работает.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Минцифры теперь будет контролировать сферу гемблинга, автоматизирует лицензионные процессы и ужесточит требования к операторам. Компании, дважды нарушающие правила и получившие штраф, рискуют потерять лицензию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!