Центральна влада все ж таки вирішила спробувати позбавити громади "військового" ПДФО. Невідкладно. Без обговорення

На сьогодні у Верховній Раді запланований розгляд законопроектів, якими "військовий" ПДФО вже з 1 жовтня цього року хочуть забрати з місцевих бюджетів. За підрахунками, йдеться про 120 млрд грн до кінця 2024 року.

Умовна підстава: збільшення фінансування сил оборони.

Реально: політична спроба позбавлення коштів громад та ліквідація децентралізації у сфері забезпечення військових частин на місцях.

Щодо збільшення фінансування. Ми ж всі розуміємо: від того, що гроші витягнуть з однієї "кишені" та перекладуть в іншу, їх більше не стане. Бо гроші, отримані від "військового" ПДФО, громади і зараз здебільшого витрачають на безпеку і оборону.

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На цифрах, скільки Київ реально витрачає на ЗСУ, захисників та в цілому на наближення Перемоги.

Згідно затвердженої київської міської програми, до кінця поточного року передбачена можливість використання у вигляді субвенції з бюджету до 5 млрд грн на потреби військових.

Понад 3,5 млрд грн виділила влада Києва на безпеку, оборону та забезпечення військових та їх родин від початку широкомасштабного вторгнення. З них:

- понад 2 млрд грн пішло у вигляді субвенцій на зброю, дрони, техніку та інші першочергові потреби військових частин міста, що виконують бойові завдання на передовій.

- 904 млн грн спрямовано на забезпечення квартирами захисників, їхніх сімей та ВПО;

- 555 млн грн на виплату матеріальної допомоги захисникам та їхнім сім’ям.

І цей перелік далеко не повний. Окрім підтримки захисників, з місцевого бюджету київська влада продовжує активно залучати допомогу від іноземних партнерів, бізнесу, благодійників та спонсорів.

При цьому громада працює з військовими частинами напряму. Захисники самі відзначають, що знаходяться в конструктивному діалозі з місцевою владою, тоді як "в центрі" їх не завжди чують. Тому неофіційно вони зараз просять знайти шляхи, щоб ці кошти залишилися у громад.

Тепер щодо ефективності використання. Невже "яйця по 17 гривень" - це краще витрачання грошей, ніж це роблять громади, які – наголошую! – забезпечують своїх мешканців, що воюють? Або краще, ніж це роблять керівники громад, які відповідають перед людьми своїм іміджем?

Ці витрати бачить кожен мешканець. Місцева влада звітує за кожну витрачену гривню. А де ці витрати в центральному бюджеті? - нікому не відомо. Жодного звіту.

Результат вилучення "військового" ПДФО з місцевих бюджетів буде очікувано сумний: ні грошей, ні допомоги. Бо ці кошти просто розчиняться в державному бюджеті. Якщо влада забере "військовий ПДФО" громади вже зможуть допомагати військовим, як раніше.

У народних депутатів ще є можливість не допустити цього.

Більше того, замість руйнування місцевого самоврядування, нардепи можуть зробити добру справу.

До сьогодні ВР не передбачила можливості громадам закуповувати товари подвійного призначення за запитами військових. Тому доводиться йти шляхом бюрократичних процедур та витрачати дорогоцінний час.

Щоб зробити допомогу захисникам з боку громад максимально ефективною, мер Києва Віталій Кличко ініціював утворення Координаційної ради за участі міських, селищних та сільських голів, представників Генштабу та Міністерства оборони. Нардепи ж можуть важливо якнайшвидше ухвалити вже зареєстровані у ВР законопроекти №9559-д та 9560-1, які легалізують витрати громад на оборону та дозволять місцевій владі допомагати нашим військовим без абсурдної загрози кримінальної відповідальності.