Путин опять соврал россиянам: "Газпром" показал огромный убыток, это худший результат в истории России 

Российский газовый гигант "Газпром" показал чистый убыток в 629 млрд рублей (6,8 млрд долларов) по итогам 2023 года. Это не только первый убыток компании с последефолтного 1999 года, но и худший ее результат в истории. За полгода до этого главарь Кремля Владимир Путин говорил, что "Газпром" чувствует себя уверенно.

Согласно "Агентство. Новости", выручка компании за прошлый год составила 8,6 трлн рублей против 11,6 трлн годом ранее. Выручка от продажи газа упала в два раза по сравнению с 2022 годом – с 6,5 до 3,1 трлн рублей.

Главная причина убытка – сокращение экспортной выручки от продажи газа в Европу. Поставки газа в Евросоюз упали на 56% — с 66,6 млрд куб. м в 2022 году до 29,3 млрд куб. м в 2023-м, подсчитывает независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Это падение не смогло компенсировать наращивание экспорта газа в Китай с 16 млрд куб. м до 22,5 млрд, отметил эксперт.

Еще одна причина таких результатов "Газпрома" – увеличение финансовой нагрузки на компанию через дополнительное повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), напомнил президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

"Путин в октябре 2023 года во время форума "Российская энергетическая неделя" заявил, что его не пугает сложившаяся вокруг "Газпрома" ситуация: "Сейчас "Газпром" поставляет меньше, и доходы меньше, но ничего: "Газпром" чувствует себя уверенно, спокойно, справляется", – напоминает издание.

Китай не может заменить Европу. Как ожидается, в этом году Россия поставит в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" 38 млрд кубометров газа. К 2027 году Россия будет поставлять в Китай еще 10 млрд кубометров по контракту 2022 года. Кроме того, Россия и Китай ведут переговоры о создании еще одного трубопровода "Сила Сибири-2", который в случае введения в строй может увеличить поставки России в эту страну до 98 млрд кубометров. Но даже этот объем будет в два раза меньше, чем Россия поставляла в Европу до полномасштабной войны.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия выбрала Одессу одной из главных целей для ударов ракетами и ударными дронами, чтобы попытаться сорвать функционирование морского коридора. Речь идет о коридоре, созданном Украиной после того, как Москва вышла из Черноморской зерновой инициативы.

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