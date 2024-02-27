По всей России произошел масштабный интернет-сбой: не загружаются YouTube и соцсети, мессенджеры "лежат"

Россияне 27 февраля жалуются на масштабный сбой в работе интернета. В частности, у жителей РФ возникают проблемы с доступом к популярным мессенджерам Telegram, WhatsApp и Viber, а также к сайту YouTube и соцсети VK.

Мобильные операторы и стационарные интернет-провайдеры заявляют, что проблема не на них стороне, сообщают российские СМИ. Причины сбоя достоверно не известны. Данные о проблемах с доступом подтверждаются мониторинговыми платформами.

"Домашний (интернет. – Ред.) лег весь, мобильного полчаса не было, сейчас тележка (Telegram. – Ред.) еле тянет с телефона. При этом подключение к сети есть, данные идут, просто толку ноль", – жалуются пользователи сети.

Российские пользователи пишут, что проблема с доступом к сайтам решается с помощью VPN. Однако и сам подключение к VPN происходит с перебоями.

При этом представители мобильных операторов "Билайн" и "Tele2" заявили, что у них нет неполадок. По их словам, сети "работают в штатном режиме", а проблемы в работе мессенджеров и приложений "связаны с самими сервисами".

При этом российские IT-специалисты из "Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования" заявляют, что сбои работы популярных сайтов затронули не только Россию, но также США и Германию, что якобы может косвенно указывать на повреждение магистральных кабелей. Впрочем, эти заявления пока не подтверждаются.

Это уже третий крупный сбой в рунете за последнее время. Предыдущий произошел 24 января, тогда сообщалось о сбое в работе YouTube, Telegram и WhatsApp. За этим последовал крупнейший сбой в российском сегменте 30 января: тогда были недоступны сервисы "Яндекса", приложения "Тинькофф", Avito и Wildberries.

Дополняется....