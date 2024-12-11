Обогнал даже Януковича: СМИ подсчитали, сколько миллиардов вывез из Сирии "самый богатый беженец" Башар Асад

Сирийский диктатор Башар Асад, убегая после свержения повстанцами в Россию, захватил с собой из государственной казны 135 млрд долларов, что делает его самым богатым "беженцем" в мире. Он обошел даже экс-президента Украины Виктора Януковича, который украл 40 млрд долларов.

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Как сообщает издание Turkiye Gazetesi, об этом заявил один из бывших сотрудников сирийской разведки Халид Бейе. Он уточнил, что деньги были украдены с начала гражданской войны в Сирии, которая началась в 2011 году.

"Во время гражданской войны семья Асада перенаправила ресурсы народа в свои карманы. Когда режим рухнул, они унесли большую часть экономики страны с собой", – заявил Бейе.

Названная им сумма, по оценке ЦРУ вдвое превышает ВВП Сирии. Слова Бейе дают основания полагать, что Асад является самым богатым беженцем в мировой истории. Пока что источник и судьба состояния остаются неясными, как и то, будут ли введены санкции либо возбуждены какие-либо судебные иски в отношении активов Асадов.

Названная Халидом Бейе сумма превосходит даже украденное Виктором Януковичем. Как известно, в 2014 году, сбежав во время Революции достоинства в Россию, он опустошил украинскую казну. После этого на тот момент генпрокурор Украины Юрий Луценко оценивал нанесенный стране ущерб в $40 млрд, что тогда равнялось годовому бюджету.

54-летнее правление клана Асадов в Сирии закончилось 8 декабря, когда столица страны Дамаск была взята повстанцами, а сам он вылетел в Россию вместе со своей семьей. Это также положило конец 61-летнему правлению его партии "Баас", а также 13-летней гражданской войне в Сирии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по оценке Госдепартамента США, семья Башара Асада владеет десятками квартир в Москве общей стоимостью свыше $40 млн. Семейное состояние оценили в 2 миллиарда долларов. Оно может быть скрыто на многочисленных счетах, через подставные компании, оффшоры и инвестиции в недвижимость.

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