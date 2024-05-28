Мир тонет в долгах: страны должны друг другу рекордную сумму

Совокупный долг всех экономик мира только в первом квартале 2024 года составил $315 трлн, что является абсолютным историческим рекордом. Эта сумма почти в три раза превышает ожидаемый глобальный ВВП за весь 2024 год – $109,5 трлн.

Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на данные Института международных финансов. Учитывая, что сегодня в мире живет около 8,1 млрд человек, каждый житель планеты задолжал примерно $39 тыс. Глобальный долг представляет собой сочетание трех отдельных типов заимствований:

корпоративных (заимствования, которые делают компании для дальнейшего своего развития) – $164,5 трлн ($70,4 трлн – долги финансового сектора);

(заимствования, которые делают компании для дальнейшего своего развития) – ($70,4 трлн – долги финансового сектора); государственных (заимствования, которые делают правительства для финансирования госуслуг и проектов) – $91,4 трлн;

(заимствования, которые делают правительства для финансирования госуслуг и проектов) – частных (ипотеки, кредитные карты, студенческие кредиты и т.п.) – $59,1 трлн.

Страны могут одалживать друг у друга или у глобальных финансовых учреждений, например, Всемирного банка или Международного валютного фонда. Другой метод финансирования правительств – это продажа государственных облигации, которые по своей сути являются долгосрочными долговыми обязательствами государства перед инвесторами.

Две трети всей задолженности приходится на развитые страны, а наибольший вклад вносят США и Япония. Хотя, в целом, соотношение долга к ВВП в развитых странах уменьшается.

Что касается Японии, экономика которой является четвертой по величине в мире, то ее общая задолженность на 600% превышает ВВП. Впрочем, в последние годы долги накапливались финансовым сектором, а не правительство.

Развивающиеся страны задолжали $105 трлн, но соотношение долга к их совокупному ВВП достигло нового максимума в 257%, что впервые за три года повлияло и на общее соотношение. Наибольший вклад принадлежит Китаю, Индии и Мексике.

В 2010 году началась четвертая волна накопления долгов – она отличается самыми быстрыми темпами накопления долгов. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") напомнил, что предыдущие три волны заканчивались долговыми кризисами – на них пришлись дефолты Латиноамериканских стран в 80-х годах, Азиатский кризис в конце 90-х и мировой финансовый кризис 2008 г.

"Регулировки, которые были введены после 2008 года, несколько окрепли фундаментальные основы долговой безопасности во многих странах мира, но риски нового мирового долгового кризиса никуда не исчезли. Сохранение высоких процентных ставок из-за инфляции, экономической дефрагментации и оттока средств портфельных инвесторов, в частности в предкризисные состояния рынков жилищного строительства (например, как в том же Китае), торговые и физические войны – все это может выступить триггером следующего мирового долгового кризиса в средне- и долгосрочной перспективе", – отметил нардеп.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о новом историческом рекорде государственного долга Украины – более 6 трлн грн, или $151,5 млрд. Впрочем, дефолт в Украине не прогнозируется, ведь ситуация остается контролируемой. Вопрос о выплате основного массива долгов будет решаться уже после окончания войны, и есть надежда, что Россия понесет финансовую ответственность.

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