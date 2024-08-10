Кто побеждает в Олимпийских играх: Bloomberg показал рейтинг в зависимости от ВВП и населения

Bloomberg во время Олимпийских игр проводит свой собственный рейтинг стран по количеству медалей. Издание предлагает несколько вариантов рейтинга, в том числе учитывающих ВВП и численность населения стран-участниц.

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Как говорится на сайте Bloomberg, по количеству золотых медалей на первом месте (34) оказался Китай, на втором – США (33). Украина занимает 18 место (3). ТОП стран по количеству золотых медалей:

1. Китай (34)

2. США (33)

3. Австралия (18)

…

18. Украина (3)

По общему количеству медалей (золото, серебро и бронза) на первом месте оказались США (113). Вторую позицию занял Китай (84). При этом Украина в таком рейтинге оказалась на том же 18 месте. ТОП стран по общему количеству всех медалей:

1. США (113)

2. Китай (84)

3. Франция (57)

…

18. Украина (11)

Если же количество медалей разделить на количество населения страны, первые города достанутся небольшим островным государствам. Первую позицию заняла Гренада (17,54 медали на миллион населения). В действительности эта страна получила всего две бронзовые медали. Однако это островное государство в Карибском море с населением всего на уровне 125 тыс. (как небольшой украинский город). Поэтому в рейтинге допустили, что с увеличением населения до миллиона пропорционально будет увеличиваться количество медалей.

На втором месте Доминика (13,51 медали на миллион) – островное государство на границе Карибского моря и Атлантического океана. Население составляет всего 72,7 тыс. человек. На третьей позиции Сент-Люсия (11,05 медали на миллион) – остров и страна на востоке Карибского моря с населением менее 180 тыс. человек. Украина заняла всего 47 место с результатом 0.31 медали на миллион населения.

1. Гренада (17,54 медали на миллион)

2. Доминика (13,51 медали)

3. Сент-Люсия (11,05 медали)

…

47. Украина (0,31)

Если же разделить количество медалей на 100 млрд долларов ВВП, на первых местах также окажутся страны, не достигающие такого уровня ВВП. Однако в рейтинге допустили, что пропорционально увеличению ВВП будет расти и количество медалей.

1. Доминика (101,8 медалей на 100 млрд ВВП)

2. Гренада (92,35 медали)

3. Сент-Люсия (61,99 медали)

…

23. Украина (2,45 медали).

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