Гослекслужба доверила проверять лекарства руководителю лаборатории, который не может произнести "фармакологическая": как новая компания захватила рынок

Гослекслужба доверила проверку выпускаемых на рынок лекарственных средств новой частной лаборатории "Добробут-Ликилаб". Она официально принадлежит продавцу стройматериалов из Борисполя и бизнесмену из Киева, который в разговоре с журналистом не смог произнести слово "фармакологическая". Лаборатория появилась в прошлом году и получила львиную долю рынку. И хотя все процедуры квалификация оборудования, верификации методик, получения лицензий и сертификатов занимают года, ООО "Добробут-Ликилаб" мгновенно стало главной лабораторией страны.

Видео дня

Заведующей лабораторией является муж чиновницы Гослекслужбы. При этом, появление такого игрока на рынке уже спровоцировало скандал. Заведующая государственной лабораторией Института общественного здоровья им. О.М. Марзеева НАМНУ Наталья Останина публично заявила: "Государственную структуру фактически отстранили от рынка и пытаются дискредитировать, а на их место привели новую ООО, которая может быть связана с чиновниками Гослекслужбы".

OBOZ.UA удалось найти и пообщаться со владельцами лаборатории, которая уже почти год отвечает за качество лекарств на украинском рынке. О том, кто на самом деле может стоять за ООО и чем это грозит, – читайте в материале.

Быстрый "Добробут-Ликилаб" и руководитель без "фармааалогического" опыта

"Добробут-Ликилаб" открылись в апреле 2023 года. Заявку на торговую марку подали только 22 сентября 2023 года. Лаборатория практически мгновенно получила аккредитацию от Гослекслужбы. Именно ей начали доверять проверку лекарственных средств, допускаемых на украинский рынок. От результатов работы этой лаборатории зависит, не попадет ли в аптеки очередной "фуфломицин".

Доктор философии, кандидат экономических наук Наталья Останина в комментарии OBOZ.UA объясняет: "Так быстро начать работать лаборатории невозможно. Основной стандарт, которым руководствуются лаборатории – ISO/IEC 17025. В Украине только Нацагентство по аккредитации имеет полномочия подтвердить, что лаборатория отвечает прописанным в этом стандарте требованиям. И для того, чтобы Нацагенство провело проверку, документы нужно подать за 9 месяцев до визита специалистов.

Но перед тем как подавать заявку, нужно потратить годы на разработку системы управления качества, наработки методик, обучения персонала и т.д. Даже если лаборатория не получила аккредитацию на соответствие стандарту, все равно к ней придет комиссия и будет проверять соблюдение требований ISO/IEC 17025", – говорит Останина.

Но в случае с "Добробут-Ликилаб" все пошло удивительно быстро. Очевидно, для компании нашлась очень эффективная "инвест-няня". Уже через несколько месяцев после открытия заместитель председателя Гослекслужбы Владимир Короленко вместе с коллегами посетил в новую лабораторию. На сайте ведомства появился материал о результатах этого визита, который больше походил на рекламу "Добробут-Ликилаб". Например, в материале отметили, что "коллектив лаборатории составляют опытные работники и современная, целеустремленная молодежь, действительно объединенная общей целью и полна желанием гарантировать оборот качественных лекарств".

Кого именно имели в виду чиновники, рассказывая об "опытных работниках", неизвестно. Но точно можно утверждать, что "опытным" руководителя и совладельца "Добробут-Ликилаб" Дмитрия Устика назвать сложно. В разговоре с OBOZ.UA он отказался рассказывать о своем прежнем месте работы. А отвечая на вопрос, был ли он связан с фармакологической отраслью, руководитель и владелец лаборатории даже не смог произнести слово "фармакологическая". "Нет, не фармаалогической", – ответил на вопрос Устик (ответ дословный) относительно прежней сферы деятельности.

Судя по реестру YouControl, киевлянин Дмитрий Устик никогда не владел предприятиями, не управлял компаниями. Киевлянин с таким же ФИО имел открытый ФЛП с основным видом деятельности – "другие работы по завершению строительства". Но этот ФЛП уже давно закрыт. Чем занимался нынешний владелец и руководитель едва ли не самой большой лаборатории на фармрынке, загадка. "Добробут-Ликилаб" лишь на 50% принадлежит Устику. Еще 50% – в собственности жительницы Борисполя Ирины Пономаренко.

Недавно в родном городе она зарегистрировала ФЛП со второй группой единого налога (до 10 наемных рабочих и относительно небольшой оборот). Основной вид деятельности – "торговля деревом, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием". Ни на один из вопросов журналиста об успехе ее лаборатории женщина ответить не смогла. Она пообещала дать номер телефона компетентному сотруднику и попросила перезвонить через пять минут. Но когда журналист вновь позвонил Ирине Пономаренко, ее номер телефона уже был вне сети.

Как "Добробут-Ликилаб" связан с Гослекслужбой и в чем угроза

И хотя официальные владельцы и руководитель "Добробут-Ликилаб" начал работу в отрасли недавно, сама лаборатория действительно бурно функционирует. Закуплено оборудование, проводятся исследования. Самое главное – Гослекслужба массово направляют на проверку к "новичку" лекарственные средства, чтобы решить, допускать ли их в украинские аптеки.

Квалификация Устика действительно вызывает вопросы, а вот у заведующего лабораторией много опыта. А еще – жена, которая занимает одну из руководящих должностей в Гослекслужбе. Несколько недель назад "Добробут-Ликилаб" проводили семинар. И спикером на нем был заведующий лабораторией – Игорь Павлович Лесик. Лесик – бывший подчиненный председателя Гослекслужбы Романа Исаенко. В 2020 году он все еще работал в отделе службы в Киевской области. А его супруга Елена Вережникова – действующая чиновница Гослекслужбы. Она возглавляет отдел организации государственной контроля качества лекарственных средств и крови в Госслекслужбе.

Чиновница и сейчас в своих декларациях указывает, что Лесик – ее муж. И хотя Елена возглавляет управление, занимающееся контролем лекарственных средств, Устик утверждает, что жена его сотрудника (дословно) "к темам" отношения не имеет.

При этом в разговоре с OBOZ.UA он признался, что по меньшей мере 50% выручки лаборатория получает именно благодаря направлениям от Гослекслужбы (проверить, действительно ли это 50%, или все 100%, не удалось). Заведующая государственной лабораторией Института общественного здоровья им. О.М. Марзеева НАМНУ Наталья Останина говорит: "Сейчас новоиспеченная "Добробут-Ликилаб" получает около 60% всех проверок на контроль качества. В государственной лаборатории сомневаются в качестве проведенных исследований во вновь созданной ООО".

"С тех пор, как наша лаборатория перестала получать направления на контроль качества от Гослекслужбы, у нас появилась обратная связь. Все, кого перенаправляли в эту новую лабораторию, возвращались к нам с просьбой оказать помощь в проведении исследований – у недавно созданной лаборатории не было ни стандартов, ни химреактивов", – говорит Останина.

Если ранее на рынке работало 8 лабораторий, то сейчас их количество значительно снизилось. Изменились требования к лабораториям – государственным отказывают, а вот новоиспеченная ООО – направляют клиентов. Именно Гослекслужба курирует, где будут проверяться серии лекарств. При этом увеличилась емкость рынка. Если ранее из 20 тыс. серий лекарств контролю подлежало только 5 тыс., то по новым правилам будут проверяться все 20 тыс. серий. За каждую проверку лаборатория будет получать в среднем 50 тысяч гривен.

Но на самом деле, речь может идти о совсем иных суммах. Если вместо научного подхода будут использовать коррупционный, а результаты лабораторных исследований будут зависеть от "договоренностей", заработки участников таких схем могут быть многомиллионными.

Коррупционную связь с Гослекслужбы (если она существует) должны устанавливать НАБУ, ГБР или СБУ, но нам удалось выяснить следующее:

компания всего лишь через несколько месяцев после своего создания получила от Гослекслужбы право оценивать лекарственные средства, хотя до этого эта процедура длилась годами;

компания регулярно получает заказы на проверки от Гослекслужбы;

заведующий лабораторией "Добробут-Ликилаб" – бывший сотрудник Гослекслужбы, а его супруга – действующее должностное лицо службы;

номинальная совладелица лаборатории Ирина Пономаренко не смогла ответить ни на один вопрос журналиста о деятельности "Добробут-Ликилаб" и сразу же после звонка отключила свой телефон;

директор и еще один совладелец лаборатории Дмитрий Устик не имеет опыта работы в этой области и даже не может произнести слово "фармакологическая".

Ситуация, когда лаборатория с владельцами, ранее занимавшимися совсем другой сферой, принимает решение, влияющее на здоровье миллионов украинцев, вызывает много вопросов. Еще больше вопросов вызывает тот факт, что именно муж начальницы управления организации государственного контроля качества лекарственных средств Гослекслужбы Вережниковой работает в недавно созданной лаборатории. OBOZ.UA обратился в управление, возглавляемое Вережниковой, но там сообщили, что она в отпуске.

От качественной работы лаборатории зависит здоровье миллионов тех, кто покупает лекарства в украинских аптеках. Именно от "Добробут-Ликилаб" зависит, какие лекарственные препараты будут использовать украинцы. Мы опубликуем ответы от Гослекслужбы, как только их получим. Также редакция OBOZ.UA публично обращается в правоохранительные органы с просьбой проверить приведенные в материале факты и установить, кто на самом деле создал "Добробут-Ликилаб" и влияют ли на их работу связи с Гослекслужбой.

Возникают вопросы и к господину Исаенко, главе Гослекслужбы, – не боится ли он, что может спровоцировать появление на рынке большого количества некачественных лекарств, за что, в конце концов, кому-то придется отвечать. До сих пор нет и публичной реакции министра здравоохранения Виктора Ляшко: долго игнорировать ситуацию не получится.