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/Новости экономики

"Ж*па пришла!" Стало известно о новой проблеме из-за Крымского моста

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В аннексированном Крыму оккупанты массово задерживают заработную плату, а цены выросли в несколько раз. Одной из причин назвали незаконное строительство моста на полуострове.

Подтверждающие скриншоты из керченского паблика показал в Twitter блогер КРЫМский бандеровец. "Керчь с мостом запроцветала", – прокомментировал он.

Так, один из пользователей написал, что на государственном предприятии "Керческая паромная переправа" сотрудникам не выплатили заработную плату.

"Идет противозаконная задержка зарплаты на стратегической транспортном объекте. Сроки выдачи людям денег никто даже не озвучивает. Такого не было даже в 90-е годы", – подчеркнул автор.

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"Ж*па пришла!" Стало известно о новой проблеме из-за Крымского моста

Крымчане бурно отреагировали в сети, поделившись аналогичными историями. "Все порты сидят так же", "В Рыбном порту тоже не платят зарплату уже месяц", "Торговый тоже в ж*пе", – рассказали в комментариях.

"От знакомого, работающего в ялтинском морпорту слышал, что им зарплату уже три месяца не платят, собирают бастовать, ну-ну", – написал пользователь под ником Ялтинец.

"Ж*па пришла!" Стало известно о новой проблеме из-за Крымского моста

"Денег нет, но вы держитесь", "Ж*па пришла, товарищи", "Хотели мост? Теперь половина Керчи без работы. Все говорили, что цены снизятся на все, включая бензин. Снизились?" – отреагировали крымчане.

Крымский мост

Крымский мост

most.life

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в аннексированном Крыму местные жители пожаловались на катастрофическое состояние медицины на полуострове.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
КРЫМский бандеровец
Место
Украина
Теги
Новости КрымаКрымский мост
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