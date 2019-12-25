Сотни тысяч в месяц и ноль опыта: сколько и за что получают украинские топ-чиновники

Топ-чиновники в Украине зарабатывают миллионы. Средняя зарплата руководства крупных государственных компаний исчисляется сотнями тысяч гривен в месяц. И несмотря на то, что отдельные министры жалуются на низкие оклады, чаще всего власть имущие в разы богаче среднестатистических украинцев.

Сколько же получают "властители народа" – в материалы OBOZREVATEL.

Украинские политики и чиновники последние недели часто жалуются на низкие заработные платы. Их понять можно, специалисты в частном секторе зарабатывают тысячи долларов.

Руководители же госструктур должны зарабатывать конкурентно, но в украинских реалиях их доходы заоблачны.

Глава госкомпании? Значит миллионер

К примеру, бывший антикоррупционер Мустафа Найем в статусе замглавы "Укроборонпрома" получает за месяц работы более 300 тысяч гривен. На пост заместителя Найем был назначен 21 ноября. В компании он якобы работает по направлению связей с государственными органами. При этом опыта работы у экс-нардепа в этой сфере не было.

Лидер среди окладов по Украине – глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев. Свои декларации он не публикует, но в финансовых отчетах компании указано – за 2018 год он заработал 286,5 млн гривен. Это практически 24 млн гривен, с учетом премии за выигранный арбитраж с "Газпромом". Более того, часть зарплаты он уже перевел своей матери в США.

"Я перевел деньги маме в Америку. Она там живет с 2006 или 2008 года, больше десяти лет точно. Если я проиграю апелляцию в 8 млрд гривен против меня, то что случится с моим имущество здесь?" – подчеркнул Коболев.

Андрей Коболев

Второй мультимиллионер – глава "Укрзалізниці" Евгений Кравцов. В среднем в 2018-м зарабатывал 812,4 тыс. грн в месяц. В недавнем же интервью он назвал зарплату существенно ниже, чем за прошлый год.

"За 2018 год я задекларировал 9,7 млн грн доходов. Но зарплата за пять месяцев 2017 года мне была выплачена в 2018 году, потому что со мной контракт был подписан лишь в начале 2018 года из-за бюрократических процедур. Поэтому 9,7 млн грн – это зарплата не за 12 месяцев, а за 17", – пояснил он в комментарии журналистам еще в августе.

Евгений Кравцов

Сейчас же глава УЗ якобы зарабатывает примерно 570 тысяч грн в месяц.

Следующий рекордсмен – Игорь Смелянский, глава "Укрпочты". Он зарабатывал ежемесячно около 740 тысяч гривен. При этом рядовой почтальон в компании получает на руки всего несколько тысяч гривен. Ситуация с высокой зарплатой топ-менеджера стала настолько абсурдной, что в конце 2018 в нее вмешался 5-й президент Украины Петр Порошенко и призвал Смелянского уменьшить себе оклад.

Высока зарплата и у экс-руководителя "Энергоатома" Юрия Недашковского. Он, согласно декларации, до увольнения получал 650 тыс. грн. В отличие от других топ-менеджеров, Недашковский очень давно работал в своей сфере, занимал должность профильного замминистра и уже не первый раз возглавляет "Энергоатом". Так, менеджер уже руководил предприятием с 2008-го по 2012-й.

Смелянский и Недошковский

Неплохо устроился и бывший народный депутат Сергей Лещенко. Он вошел в набсовет "Укрзалізниці" с зарплатой около 588 тысяч гривен. При этом опыта работы в УЗ он никогда не имел, даже будучи парламентарием он не рвался реформировать сферу инфраструктуры. Все бы ничего, но эти деньги пойдут ему в карман из бюджета украинцев.

Сколько получают чиновники и политики в Украине?

В октябре 2019 были опубликованы зарплаты отечественного Кабмина. Меньше всех за сентябрь получил министр экономики Тимофей Милованов – 15,1 тысячи гривен. Министр обороны Андрей Загороднюк зарабатывает в месяц 19,5 тысячи гривен, а Степан Полторак получал в среднем за свою службу 70–85 тысячи гривен.

Оставшаяся в правительстве глава Минфина Оксана Маркарова стала зарабатывать меньше. Ее зарплата в сентябре составила 36,3 тысячи гривен, а в прошлом году она получала в среднем 50 тысяч гривен в месяц. Аналогичная история и с главой МВД Арсеном Аваковым, которому до этого начисляли в пределах 50 тысяч гривен, а в сентябре – около 34 тысяч гривен.

Зарплаты чиновников Вести

При этом украинские министры не довольны своими низкими зарплатами. Так, по словам министра юстиции Дениса Малюска, его зарплаты в 29 тысяч гривен не хватает на содержание семьи. Чиновник подчеркнул, что раньше ежемесячные расходы семьи составляли приблизительно 100 тыс. грн, поэтому его оклад нужно повысить как минимум до 80 тысяч гривен.

В Верховной Раде зарплаты же немного меньше.Сейчас средняя зарплата нардепов грязными 40-45 тысяч гривен. К примеру, за сентябрь в Раде получили: Давид Арахамия ("Слуга народа") – 43 800 грн; Юрий Бойко и Вадим Рабинович (ОПЗЖ) – 38 400 и 37 500 грн; Юлия Тимошенко ("Батьківщина") – 37 200 грн; Артур Герасимов и Ирина Геращенко ("ЕС") – 42 100 и 46 300 грн; Сергей Рахманин ("Голос") – 44 200 грн; Тарас Батенко и Виктор Бондарь ("За будущее") – по 45 200 грн.

Каковы зарплаты в Европе

Интересную статистику о зарплатах в немецкой политике приводят в издании DW. Средняя зарплата в Бундестаге на 2017 год составляла 9,6 тысяч евро. Дополнительно депутаты зарабатывают 4318 евро в качестве компенсации на покрытие служебных издержек – к примеру, на аренду жилья неподалеку от Бундестага, питание и транспортные расходы.

Канцлер Германии Ангела Меркель ежемесячно получает оклад в размере 18,7 тысяч евро, президент ФРГ – 19,7 тысяч евро, федеральные министры – 15,1 тысяч евро. При этом по официальной статистике средняя зарплата в Германии примерно 3,9 тысяч евро.

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В Польше, к примеру, президент страны Анджей Дуда получает "чистыми" около 14 тысяч злотых, или 3,7 тысяч долларов. Как пишет Новая Польша, такие же суммы ежемесячно зарабатывают, к примеру, варшавские java-программисты.

Варшавские таксисты, работая в интенсивном графике, зарабатывают около 2 тысяч долларов. Средняя зарплата в стране сегодня — 950 долларов "чистыми". Министры в стране зарабатывают около 12 тысяч злотых (или 3,3 тысячи долларов),

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