Заплатил миллионы: вскрылись прокремлевские связи Таруты

Народный депутат от фракции "Батьківщина" Сергей Тарута заплатил миллионы долларов за лоббирование в околокремлевских кругах.

В частности, в 2009 году Тарута вместе со своими бизнес-партнерами продал контрольный пакет акций корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) группе российских инвесторов. Об этом сообщает российский отдел DW.

При этом сам народный депутат признал, что сделка была бы невозможной без поддержки Кремля.

"Важные решения в ВЭБ принимаются российским Министерством финансов совместно с главой правительства, который является председателем наблюдательного совета", – констатировал Тарута.

По его словам, российское правительство на момент продажи ИСД возглавлял нынешний президент России Владимир Путин.

Тарута также отметил, что номинальный владелец корпорации – бывший совладелец группы "Евраз" Александр Катунин – является ширмой. Депутат добавил, что настоящим владельцем является российская государственная корпорация "Внешэкономбанк" и таким образом Кремль.

Посредником в процессе продажи РФ выступил бывший политик и бизнесмен Игорь Бакай. Согласно конфиденциальному меморандуму, Тарута и его партнер россиянин Олег Мкртчан обязались выплатить Бакаю комиссию объемом в 8,2% от суммы продажи актива.

За свою лоббистскую работу в рамках продажи ИСД Бакай получил 225 миллионов долларов.

Народный депутат от фракции "Батьківщина" Сергей Тарута заплатил миллионы долларов за лоббирование в околокремлевских кругах

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тарута рассказал, как восстановить экономику Донбасса.

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