В Украине тюремщики закупят мясо с сальмонеллой на миллиарды гривен

Генеральная дирекция Государственной уголовно-исполнительной службы подписала ряд рамочных соглашений на общую сумму почти 3,5 миллиарда гривен с компаниями, среди которых есть поставщик курятины, зараженной сальмонеллой.

В частности речь идет о компании "Фининтертехнология". Об этом сообщается в расследовании “Слідство.Інфо”.

В 2018-2019 годах прокуратура установила, что они поставили мясо с сальмонеллой шести тюрьмам. Зараженные партии нашли в нескольких областях: Черкасской, Хмельницкой и Ивано-Франковской.

Только черкасским тюрьмам "Финтертехнология" продала 20 тысяч килограммов мяса, за которые тюремщики заплатили почти миллион гривен.

По факту поставки испорченных продуктов было открыто несколько уголовных производств и расследования до сих пор продолжаются. Однако, несмотря на это, Генеральная дирекция в конце 2019 года подписала с "Фининтертехнологией" и другими фирмами семь рамочных соглашений.

Пока неизвестно, сколько именно получит эта компания по результатам договора, ведь компании-победители в дальнейшем будут проводить конкурс между собой.

Зараженные партии нашли в нескольких областях: Черкасской, Хмельницкой и Ивано-Франковской

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине заработали новые правила маркировки продуктов, чтобы потребитель мог точно знать, что покупает.

Теперь на каждое утверждение должно быть подтверждение. К примеру, что продукт не содержит ГМО должно доказать лабораторное исследование.

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