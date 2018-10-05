В Украине решат судьбу "хрущевок": когда и какие дома снесут

В Украине 7,6% фонда, то есть каждый 13-й дом (а это 75 млн кв.м жилья) пора сносить. Только в столице без квартир могут остаться 211 тыс. семей. Минрегионстрой предполагает: если до конца года парламент примет новый закон о реконструкции жилых кварталов, уже через 3-4 года в Украине начнут целыми кварталами сносить "хрущевки".

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Ремонт "хрущевки" хоть и продлит срок эксплуатации, но саму проблему не решит, а только отсрочит ее. Как рассказывает пресс-секретарь корпорации "Укрбуд" Глеб Шемовнев, срок службы новостройки составляет не меньше 100 лет. А отремонтированной хрущевки, которая была построена в начале 60-х – в лучшем случае 10-15 лет.

"Граничный срок службы дома в советские времена составлял 75 лет. А у хрущевок, построенных преимущественно в 60-х годах, он еще меньше – до 50, а иногда даже до 25-30 лет. Только на полвека были рассчитаны и панельные многоэтажки. Сегодня все здания, построенные в довоенный период, уже исчерпали изначально заложенный в них ресурс. Большая часть хрущевок тоже либо превысили срок эксплуатации, либо близки к его окончанию", - рассказывают в "Укрбуд".

Напомним, ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, сколько домов необходимо сносить в Украине.