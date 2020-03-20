В Киеве могут открыть часть магазинов, несмотря на карантин

В Киеве могут возобновить работу магазинов по продажам средств гигиены и косметики на время карантина.
Такое решение рассматривают в Киевской городской госадминистрации, сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина.
"У нас, например, есть несколько сетей магазинов, которые продают в основном средства гигиены и частично – косметику. Большинство из них прекратили работу. Сейчас мы проведем консультации, и, по моему мнению, они должны возобновить работу с соблюдением всех норм и правил. Ведь там продаются средства гигиены и средства санитарии", – отметил чиновник. Сроков он не назвал.
Магазины в Киеве откроют
sigmatv.com.ua
По его словам, в столице также проводятся дезинфекционные мероприятия в общественном транспорте, планируется начать дезинфекцию остановок и улиц.
"А также проводим дезинфекцию подъездов, лестничных клеток и лифтов. Мы обеспечили все управляющие компании дезинфекционным раствором, а потому с этим вопросов быть не должно", – уточнил Поворозник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 марта по всей Украине был объявлен карантин на срок до 3 апреля.
20 марта власти Киева уже приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в городе из-за распространения коронавируса. Нужно только провести юридические процедуры относительно соответствующих документов.
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