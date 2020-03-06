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6 марта • обновлено в 15:15
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У Зеленского пояснили, почему Крыму нужно дать воду

2.9т
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Новое правительство Украины должно заняться водоснабжением аннексированного Россией Крымского полуострова.

Об этом заявил депутат от "Слуги народа" Александр Качура в кулуарах парламента.

Политик считает, что правительство не должно оставлять соотечественников в беде. По его мнению - Крым - украинский, а значить люди там – украинцы. Поэтому правительство должно для граждан снабжать воду. Депутат утверждает, что этот шаг не является уступком РФ.

"Это не будет признание аннексией Крыма. Люди должны понимать, что мы про них не забываем, потому что они украинцы", - убежден Качура.

"Это не уступки России!" У Зеленского пояснили, почему Крыму нужно дать воду

В ответ на вопрос, не связан ли ряд последних заявлений представителей "Слуги народа" о поставках воды в Крым с попытками России пролоббировать вопрос из-за угрозы засухи этим летом, Качура ответил, что у России проблем с поставками воды нет, потому что Крым - это украинская территория. По его словам, проблема есть "в нашем Крыму", и нужно "сделать все, чтобы украинские граждане не умерли от нехватки воды".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шмыгаль якобы выступил за подачу воды в Крым.

Позже он пояснил, что имел в виду своим заявлением.

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Место
Украина
Тег
Крым без воды
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Це жесть,просто не хватає слів для обурення,воно що вважає що всі українці ідіоти"
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