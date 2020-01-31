В Украине снизится цена на газ для населения: как будут считать

В Украине изменится цена на газ для бытовых потребителей. Решением Кабинета министров она теперь будет жестко привязана к цене топлива на нидерландском газовом хабе.

Соответствующее решение может привести к снижению цены. До этого она составляла 6,6 гривни на кубометр, а сейчас будет колебаться, в зависимости от цены на хабе TTF. Об этом говорится в публикации OBOZREVATEL.

По состоянию на конец января, если перевести в гривни за кубометры, средневзвешенная цена на границе с Украиной равняется 5,7 грн/кубометр. Если к этому добавить наценку "Нафтогаза" и доплату за транспортировку, то украинцам придется отдать за кубометр газа 6,8 гривни.

В частности, нововведения предусматривают, что:

Цена на газ будет привязана к цене на хабе.

В следующем месяце украинцы заплатят около 6,8 гривень за кубометр.

Из-за одного нюанса украинцы могут переплатить в один из месяцев.

В постановлении правительства говорится, что теперь цена должна быть не выше, чем на нидерландском газовом хабе TTF.

Цену будут проверять на бирже Powernext/EEX. Также к тарифу будет добавляться 1,917% наценки НАК "Нафтогаз Украины".

По мнению экспертов, эти изменения полезны, но без отмены спеццены для населения рыночных тарифов достичь не получится.

В Украине изменится цена на газ для бытовых потребителей. Решением Кабинета министров она теперь будет жестко привязана к цене топлива на нидерландском газовом хабе

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кабинет министров одобрил фиксированную на весь отопительный сезон гарантированную цену на газ для населения на уровне 8 тыс. грн/1 тыс. куб. м.

"Каждый украинец с сегодняшнего дня может подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Это означает, что цена на газ в платежках будет на уровне 8 грн за куб. м в течение всего отопительного периода", – отмечал премьер-министр Алексей Гончарук.

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