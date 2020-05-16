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16 мая • обновлено в 16:54
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Россия пытается вторгнуться через наш энергорынок - Бутусов

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Россия пытается вторгнуться на украинский энергорынок для финансового уничтожения энергетической отрасли, остановки развития безтопливных – "зеленых" источников энергии. Цель - получить большее влияние на Украину.

Об этом в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" заявил журналист Юрий Бутусов.

По его словам, в Украине в 2015 году был подписан Национальный план развития альтернативной энергетики, а в 2017 году подписана Энергетическая стратегия Украины-2035, и несмотря на проделанную украинскими и зарубежными партнерами работу, эти документы умышленно не выполняются в угоду России.

"К сожалению, документы планирования в Украине – это как пиар. Они живут вместе с теми, кто их выпустил, и быстро забываются... А цена какая отсутствия этих стратегий? Мы воюем с врагом, у которого стратегия есть. Россия пытается вторгнуться на наш энергорынок через Беларусь, через Российскую Федерацию. Россия оказывает на нас системное давление на всех фронтах. В конечном итоге оказывается, что в этой войне есть не просто наши убытки, а есть еще реальная кровь людей", - отметил Бутусов.

По его словам, Украина живет без реальной энергетической стратегии и решить проблемы, которые накапливались 30 лет, за один месяц не получится. В результате, говорит Бутусов, миллиарды гривен убытков отрасли и кредиты, в т.ч. Энергоатома, придется покрывать за счет налогоплательшиков.

"Это абсолютно чрезвычайное состояние в энергетике. И я считаю, что, конечно, если снова мы будем говорить и в переговорах (с РФ – ред.) если будем искать компромиссы вместо того, чтобы честно говорить о том, что происходит, вот эти все миллиарды убытков опять будут, как всегда, списаны на государственную компанию", - добавил журналист.

Как сообщалось, импорт из России был открыт в сентябре по инициативе народного депутата Андрея Геруса. В 1 квартале Украина импортировала из РФ 54 млн кВт-ч электроэнергии и более 150 млн кВт-ч из Беларуси.

В конце апреля Министерство энергетики и охраны окружающей среды разработало новый энергетический баланс на 2020 год и полностью отказалось от поставок электроэнергии из Беларуси и России.

Накануне и.о. главы Минэкоэнерго Ольга Буславец заявила, что из-за значительного профицита (перепроизводства) электроэнергии Украина отказывается от импортных поставок. Такая ситуация будет сохраняться в ближайшие годы, отметила Буславец, поэтому вопрос импорта для страны не актуален.

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Тема
Реформа рынка электроэнергии
Место
Украина
Теги
возобновляемая энергия НАЭК Энергоатом Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины
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