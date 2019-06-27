Поставил условие: Трампа вынудили пойти на уступки другу Путина

США и Китай пришли к соглашению о перемирии в торговой войне.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источники в Пекине и Вашингтоне. Отмечается, что США не будут вводить дополнительные пошлины на китайские товары в преддверии встречи американского президента Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20, который пройдет на выходных в японской Осаке.

По информации источников издания, новые пошлины должны были стоить Китаю около $300 млрд и коснулись бы буквально всех статей экспорта. Отсрочка их введения стала условием встречи на саммите, которое выставил китайский лидер Трампу. Ранее, впрочем, сообщалось, что американская сторона угрожала ввести их, если Си не появится на G20.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин Голос Америки

Сообщается, что детали сделки заранее включены в пресс-релизы к предстоящей встрече Цзиньпина и Трампа. По словам одного из источников, решение Трампа приостановить введение дополнительных тарифов "было ценой" за проведение встречи в Осаке.

Неизвестно, сколько продлится перемирие — один из источников назвал срок в 6 месяцев, но подчеркнул, что это лишь прогноз, а не достоверные сведения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе 2018 года США ввели новые ввозные пошлины в размере 25% на товары из Китая. В список попал ряд наименований китайской продукции общей стоимостью 16 млрд долларов. Эти пошлины являются второй частью сборов на импортируемые из КНР товары на общую сумму 50 млрд долларов. Первая часть была введена 6 июля и касалась товаров на 34 млрд долларов.

Трамп предупредил Китай, что в случае зеркальных мер со стороны Пекина пошлины могут быть дополнительно распространены на товары на сумму в 267 млрд долларов. Таким образом, с учетом уже действующих мер пошлинами будет обложен практически весь объем китайского импорта в США, который превышает 500 млрд долларов в год.

20 февраля 2019 года Трамп потребовал от Китая сохранять стабильную стоимость юаня в рамках торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. В частности, Вашингтон рассчитывал, что Пекин откажется от искусственной девальвации своей валюты в ответ на введение американских тарифов.

11 мая Трамп распорядился ввести пошлины на ввоз в Соединенные Штаты китайских товаров еще примерно на 300 млрд долларов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал