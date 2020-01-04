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4 января • обновлено в 17:22
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Поляков обвинили в финансировании армии Путина: как так получилось

1.2т
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Поляки финансируют российскую армию, поскольку продолжают покупать газ у Москвы. Около 20-30% счета за голубое топливо идет на финансирование войска РФ.

Такое мнение выразил глава правления польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк, передает Puls Biznes. "По крайней мере 20-30% из того, что платит за газ каждый поляк, прямо идет на финансирование, как говорят в России, – оборонного комплекса – российских вооруженных сил", – заявил он.

Возняк считает, что РФ, приостановив поставки нефти в Беларусь, применила против нее "энергетическое оружие". По его словам, Польша имела не такой "болезненный", но похожий опыт в отношениях с Россией.

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Он заявил, что с 2004 года РФ "семь раз необоснованно прерывала поставки газа" в Польшу.

Поляков обвинили в финансировании армии Путина: как так получилось

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Место
Польша
Тег
газ
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ну покупайте типа американский сжиженный газ из российской Усть-Луги. Кто же против?
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Возняк считает, что РФ, приостановив поставки нефти в Беларусь, применила против нее "энергетическое оружие"... Так это оказывается РФ приостановила, а не батька собирался шантажировать. Поляку срочно опохмелиться пора
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