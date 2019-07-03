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"Основал "Нибиру": в деле отстранения Рожковой всплыли странные подробности

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Причиной отстранения Екатерины Рожковой от исполнения обязанностей первого заместителя главы Национального банка Украины стал спор по поводу статьи между двумя жителями Барышевки.

Об этом сама чиновница написала на своей странице в Facebook. Она также поведала детали судебного спора в Барышевском районном суде Киевской области.

"Как оказалось, поводом для подачи этого иска стала публикация жителя Барышевки Антона Лукьяненко с названием "Екатерина Рожкова - образец государственного управленца" на... ОРД… 6 июня этот господин написал текст, в котором мою скромную персону возвеличил до уровня человека, который едва ли не в одиночку "остановил дефолт в Украине и обвал гривни"… Он (этот текст. - Ред.) до глубины души возмутил другого жителя Барышевки - Андрея Барташа, который решил оспорить изложенное в суде, видя в утверждениях господина Антона Лукьяненко нарушения своих прав! И параллельно запретить мне работать в НБУ", - написала Рожкова.

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По ее словам, Барташ был основателем компании "Нибиру Х", в которой Лукьяненко до настоящего времени работает в должности директора.

Екатерина Рожкова

Екатерина Рожкова

"На самом деле, даже не удивлюсь, если сам истец не знает ни обо мне, ни об иске, который он против меня подал, как это было в случае с SkyUp. Говорят, к тому же, он потерял паспорт. К сожалению, пока выйти на связь с двумя господами и узнать их мотивы мне не удалось", - добавила Рожкова.

По ее словам, Барышевский районный суд Киевской области назначил на 22 июля заседание по этому делу по существу. "В отличие от первого решения, на этот раз у меня появится возможность на защиту в суде", - отметила Рожкова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июня Национальный банк Украины сообщил о попытке запретить Рожковой выполнять должностные обязанности Барышевским районным судом.

Днем ранее соответствующий суд вынес другое скандальное решение – о приостановке лицензии авиакомпании SkyUp Airlines.

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Персона
Екатерина Рожкова
Место
Украина
Тег
НБУ
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