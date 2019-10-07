Новый глава Нацполиции выступил за легализацию проституции в Украине

Новый глава Национальной полиции Игорь Клименко выступил за легализацию проституции в Украине.
"Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся", – сообщил он в интервью изданию "Левый берег".
В то же время Клименко подчеркнул, что Украина не готова к легализации легких наркотиков.
"Что касается легализации легких наркотиков, я видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей. Считаю, общество пока к этому не готово", – заявил новый глава Национальной полиции.
Также он отметил, что о легализации огнестрельного оружия поднимать разговор нельзя, пока не завершится конфликт на Донбассе.
В то же время глава Национальной полиции подчеркнул, что страна не готова к легализации легких наркотиков
Как сообщал OBOZREVATEL:
В марте 2019 года комитет Верховной Рады по правам человека поддержал законопроект о легализации медицинской марихуаны.
Будучи и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала легализировать марихуану в медицинских целях.
Кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко пояснил, что доступ к наркотику будут иметь только тяжелобольные люди под жестким контролем врачей и правоохранителей.
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