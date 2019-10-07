Новый глава Нацполиции выступил за легализацию проституции в Украине

Новый глава Национальной полиции Игорь Клименко выступил за легализацию проституции в Украине.

"Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся", – сообщил он в интервью изданию "Левый берег".

В то же время Клименко подчеркнул, что Украина не готова к легализации легких наркотиков.

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"Что касается легализации легких наркотиков, я видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей. Считаю, общество пока к этому не готово", – заявил новый глава Национальной полиции.

Также он отметил, что о легализации огнестрельного оружия поднимать разговор нельзя, пока не завершится конфликт на Донбассе.

В то же время глава Национальной полиции подчеркнул, что страна не готова к легализации легких наркотиков

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