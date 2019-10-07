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7 октября • обновлено в 18:15
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Новый глава Нацполиции выступил за легализацию проституции в Украине

20.5т Читать материал на украинском

Новый глава Национальной полиции Игорь Клименко выступил за легализацию проституции в Украине.

"Если на государственном уровне будет принято цивилизованное, законодательное решение по легализации проституции, наверное, да. Потому что мы все равно от этой проблемы не избавимся", – сообщил он в интервью изданию "Левый берег".

В то же время Клименко подчеркнул, что Украина не готова к легализации легких наркотиков.

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"Что касается легализации легких наркотиков, я видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей. Считаю, общество пока к этому не готово", – заявил новый глава Национальной полиции.

Также он отметил, что о легализации огнестрельного оружия поднимать разговор нельзя, пока не завершится конфликт на Донбассе.

В то же время глава Национальной полиции подчеркнул, что страна не готова к легализации легких наркотиков

В то же время глава Национальной полиции подчеркнул, что страна не готова к легализации легких наркотиков

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Тема
наркотрафик
Персона
Игорь Клименко
Место
Украина
Теги
наркотики Национальная полиция Украины
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
это да,и еще шмаль надо ..
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Так, вистачить класти гроші від проституції в кишеню поліції, а треба в бюджет.
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Оганесов Павел
Оганесов Павел
Давно пора полученные средства с этого вида деятельности в казну направить. И марихуану легализировать в медицинских целях давно пора.Тоже миллиардный доход государству
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