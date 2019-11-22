Новогодний стол на 2020 год подорожал: во сколько обойдется

В Украине новогодний стол на 2020 год подорожает примерно на 7% по сравнению с прошлым годом.

По подсчетам экспертов, праздничный стол с алкоголем на восемь человек обойдется примерно в 3,5 тыс. грн, сообщают "Вести".

В меню за эти деньги входят традиционные новогодние блюда, включая салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, кондитерские изделия, напитки.

Однако если добавить деликатесы в виде икры и красной рыбы, то придется выложить более 4 тыс. грн.

К примеру, утки и гуси, которые в Украине принято готовить на Рождество, в среднем стоят 250–400 гривен за тушку (в декабре 2018-го были по 230–350 грн). Индейка обойдется в 500–650 гривен (год назад — 470–630), свинину для запекания предлагают по 140–160 грн, а говядину — в среднем по 160 грн кг, что также сопоставимо с ценами в прошлом году.

При этом импортные деликатесы, вроде красной рыбы и икры, могут подешеветь еще до Нового года. Перед праздниками поставщики, как правило, увеличивают объемы закупок, что взвинчивает конкуренцию на рынке.

Практически неизменными остаются цены на спиртное. Сейчас шампанское отечественного разлива в супермаркетах можно приобрести в среднем за 100 грн (год назад – 90–95 грн). Бутылку итальянского игристого — за 220–440 грн (год назад было много аналогичных предложений по 180–360 грн).

"Новогодние" фрукты продаются по прошлогодним ценам. Испанские и турецкие мандарины стоят 22–28 грн за кг, апельсины — 40–45 грн за кг.

В Украине новогодний стол на 2020 год подорожает примерно на 7% по сравнению с прошлым годом

В Украине новогодний стол на 2020 год подорожает примерно на 7% по сравнению с прошлым годом

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине одна семья каждый месяц тратит на продукты питания в среднем 4 тысячи гривен.

Самая большая статья расходов – покупка мяса. В частности, на мясные изделия украинцы тратят около 25% от указанной суммы в месяц.

Еще 15% расходов украинских семей приходится на хлеб, 12% – на молоко, сыр и яйца.

Десятую часть бюджета составляют расходы на покупку картофеля.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал