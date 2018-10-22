На 600 грн больше: сколько уже скоро украинцы выложат за коммуналку

В Украине с 1 ноября коммунальные предприятия и население будут покупать газ по цене на 23,5% выше (8,55 грн за куб). Еще через месяц – 1 декабря – на 14-16,5% подорожают горячая вода и отопление. В результате в среднем суммы в платежках за коммунальные услуги могут вырасти на 600 грн.

OBOZREVATEL разобрался, сколько будут платить украинцы по новым тарифам.

Как изменятся суммы в платежках

Большинство украинцев почувствуют на себе резкий рост тарифов только с декабря. К этому моменту предприятия пересчитают тарифы на отопление и горячую воду. Для примера, семья из трех человек в квартире с газовой плитой до подорожания платила за голубое топливо около 68,3 грн, а с 1 ноября будет платить 84,6 грн. В то же время, если дом площадью 90 кв.м отапливается газом, до подорожания зимой приходилось платить за газ около 2,8 тыс. грн, а с 1 ноября придется заплатить уже 3,4 тыс. грн.

Сколько заплатим за газ с 1 ноября:

За газовую плиту: 28,2 грн за каждого члена семьи (было 22,9 грн).

Газовую плиту и подогрев воды: 46,1 грн за каждого члена семьи (было 37,5 грн).

За отопление: 38,4 грн за каждый квадрат площади (было 31,2 грн).

Стоит учитывать, что указанные расчеты – примерные. Они основываются на нормативах потребления. Если есть газовый счетчик, то платить можно не по нормативу, а по показателям фактического потребления. Для примера,по нормативу отопление дома площадью 100 кв.м газом может обойтись 3,8 тыс. грн, если утеплить дом, платить по счетчику и сократить потребление на 35%, сумма в платежке снизится до 2,5 тыс. грн. То есть на целых 1,3 тыс. грн в месяц!

Как долго будут действовать тарифы и когда следующее подорожание

"Переговоры с МВФ были сложными. Кредиторы выдвигали требование приравнять цены на газ для населения до уровня промышленности. При таких условиях платежка рядового Украинские за отопление должна вырасти на 60%. Правительство на это не согласилось", - поясняют в пресс-службе Кабмина. Несмотря на то, что газ подорожает всего на 23,5%, требование "приравнять цены" остается актуальным. Выполнять его будут поэтапно – перед каждым следующим сезоном.

Так, на отопительный сезон будет действовать цена в 8,55 грн за куб, а уже с мая 2019-го, по информации OBOZREVATEL, стоимость газа могут поднять до 10,6 грн за куб. Начиная с 2020-го цены полностью выравняют. То есть население будет платить по такому же тарифу, как и промышленность.

Как изменятся тарифы:

С 1 ноября 2018-го – 8,55 грн за куб (было 6,95 грн).

С 1 мая 2019-го – 10,68 грн за куб.

Новое постановление, которое будет регулировать рост цен, правительство еще не опубликовано, но уже приняло на внеочередном заседании 19 октября. В нем должен быть прописан механизм повышения тарифов. Также обязательство и дальше повышать цены пропишут в новом меморандуме с МВФ.

Что еще подорожает

Как рассказали OBOZREVATEL в Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), горячая вода и отопления вырастут в цене с 1 декабря. Весь следующий месяц чиновники вместе с представителями предприятий будут пересчитывать стоимость услуг.

В среднем составляющая газа в тарифе на отопление и горячую воду - 65%. Так, после подорожания голубого топлива на 23,5%, отопление и горячая вода, зависимо от города и предприятия, вырастут в цене на 14-16,5%. Причем драйвером подорожания станет газ, однако, к этому также прибавится общая инфляция, рост зарплат и т.д.

Для примера рассчитаем, сколько, согласно нормам, семья из трех человек платила за тепло и горячую воду до 1 декабря и сколько будет платить после. Для расчетов используем тарифы на указанные услуги в Киеве.

Как подорожают горячая вода и тепло с 1 декабря:

Горячая вода: с 80,6 до 92,6 грн за куб.

Отопление: с 58,4 до 67,2 грн за квадрат.

Итак, если до подорожания, согласно нормативу, указанная семья платила за горячую воду 386 грн, то с 1 декабря сумма может увеличиться до 444,8 грн. При этом отопление квартиры площадью 60 кв.м по нормативу подорожает с 3,5 до 4 тыс. грн. Таким образом, подорожания центрального отопления (ЦО) будет не настолько значительным, как автономное. При этом в Киеве отопление квадратного метра жилья газом будет обходиться в среднем в 38,4 грн, а с помощью ЦО – 67,2 грн. Несмотря на более плавное подорожание последнего, автономное отопление – дешевле.

Как вырастут расходы на коммуналку

Семья из трех человек в столичной квартире площадью 60 кв.м в общем с 1 декабря может заплатить за коммуналку на 603,1 грн больше. Так, платежки за газ (из расчета на трех человек) прибавят 16,3 грн, горячая вода – 58,8 грн, отопление – 528 грн. Остальные тарифы (холодная вода, электроэнергия, содержания дома и придомовой территории) в ближайшее время существенно не изменятся.

Если окажется, что новые расходы станут выше 15% совокупного дохода семьи – стоит обратиться в органы соцзащиты. Кабинет министров обещает дать субсидию всем, кто в ней нуждается. На следующий год на "коммунальные скидки" планируют потратить 55 млрд грн. Правда, стоит учитывать, что по новым правилам, если в семье есть безработный, который не зарегистрирован в Центре занятости, субсидию можно будет получить только по решению специальной комиссии. Придется доказывать, что член семьи не работает по уважительным причинам, а помощь действительно нужна.

Для тех, кто пользуется субсидией, суммы в платежках не изменятся. Остальным украинцам придется либо экономить, либо отдавать львиную часть семейного бюджета на коммуналку.

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