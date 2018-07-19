Миллиардные долги "Киевэнерго": суд решил, кто будет отвечать

Хозяйственный суд Киева не удовлетворил заявление энергокомпании "Киевэнерго" о замене должника на коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" в деле о задолженности за газ перед "Нафтогазом".

Соответствующее решение было принято на заседании суда 19 июля, сообщает пресс-служба учреждения.

"Ни "Киевтеплоэнерго", ни территориальная община Киева не должны отвечать за долги "Киевэнерго" перед "Нафтогазом", - передает слова судьи Романа Бойко "УНИАН".

По мнению суда, часть 3 статьи 22 закона "О теплоснабжении" в части правоотношений, в которых конечным собственником предыдущего и нового пользователя тепловых сетей являются разные лица, противоречит статьям 13, 41, 61 Конституции Украины.

Соответственно, суд не применил статью 22 закона "О теплоснабжении" к этим правоотношениям. Данное решение суда может быть обжаловано в Апелляционном суде.

В ходе судебного заседания, которое длилось около часа, юристы "Нафтогаза" и "Киевэнерго" утверждали, что коммунальная компания "Киевтеплоэнерго", к которой перешли тепловые активы столицы от "Киевэнерго", является и правопреемником долгов "Киевэнерго".

Юристы же "Киевтеплоэнерго" отмечали, что данная статья не может быть применена в этом случае, так как "Киевэнерго" владело тепловыми сетями столицы по договору, на который статья закона не распространяется.

Юрист "Киевтеплоэнерго" Нина Саломенко пояснила, что данное решение суда касается исполнительного производства о части задолженности "Киевэнерго" перед "Нафтогазом", в котором "Киевэнерго" хотело заменить должника на "Киевтеплоэнерго". В то же время данное решение является важным для текущих судебных разбирательств между городом и "Нафтогазом".

"Параллельно в производстве находятся иски города к "Нафтогазу" о признании договоров на поставку газа заключенными. В свою очередь "Нафтогаз" подал встречный иск, в котором он требует от "Киевтеплоэнерго" признать преемником всех долгов "Киевэнерго", - сказала она. В то же время юристы "Нафтогаза" и "Киевэнерго" решение суда не прокомментировали.

При этом в КГГА уже заявили, что из-за решения суда столица может остаться без воды, света и тепла уже 1 августа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2018 года закончился срок действия соглашения с "Киевэнерго".

С 1 августа последние коммунальные энергообъекты, находящиеся в управлении компании, перейдут городу.

В июне 2018 года НКРЭКУ выдала лицензии на право производства электрической и тепловой энергии коммунальному предприятию КГГА "Киевтеплоэнерго".