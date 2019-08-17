Коснется каждой семьи: в "Слуге народа" готовят украинцам "сюрприз" с декларациями

В Украине могут ввести посемейное декларирование доходов, которое должно быть более выгодным, чем текущая система налогообложения.

Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" заявил нардеп от партии "Слуга народа" Данил Гетманцев, которого называют одним из основных претендентов на должность руководителя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

По его словам, обязательное декларирование доходов будет вводиться через год-два после налоговой амнистии и добровольного декларирования.

"Мы должны сначала отменить возможность уклонения от налогообложения крупного бизнеса и т.н. олигархата с использованием низконалоговых юрисдикций. Второе – ввести такое декларирование, которое будет выгоднее для налогоплательщика", – сказал он.

"Вы сможете не только индивидуально декларировать свои доходы, но и в составе семьи. То есть, уплачивая налог за семью в целом. Если, например, у вас есть иждивенцы или льготники, это все должно учитываться в счет уменьшения совокупного налогооблагаемого дохода", – добавил нардеп.

Иллюстрация Бизнес Вести

"Например, человек приобретает путевку на отдых в Украину, почему он не может на эту сумму уменьшить налогооблагаемый доход? Государство должно стимулировать такие расходы граждан – и мы это предлагаем сделать", – отметил также Гетманцев.

По его словам, налоговая декларация в идеале должна формироваться налоговой службой по тем источникам информации, которые она имеет (о зарплате человека, об имуществе), и направляться в электронном виде налогоплательщику.

"Но чтобы такой сервис полноценно работал, мы должны интегрировать все реестры. Что уже, кстати, делается, но очень медленно, потому что сами госорганы этому противятся", – сказал он.

Данил Гетманцев Цензор.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная налоговая служба Украины намерена провести налоговую амнистию. Незадекларированное имущество предложат легализовать, уплатив налог – 5% от его стоимости.

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