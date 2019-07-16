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К команде Зеленского присоединился основатель Monobank: кем назначили

4.2т Читать материал на украинском

Соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет назначен советником временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.

Его уже представили в новой должности на брифинге СБУ во вторник, 16 июля.

К команде Зеленского присоединился основатель Monobank: кем назначили
К команде Зеленского присоединился основатель Monobank: кем назначили

Ранее об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале. Дубилет уточнил, что его пригласили принять участие в нескольких проектах по борьбе с коррупцией в Украине, в которых он участвует как эксперт по информационным технологиям.

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"Это не значит, что я пошел в политику. Продолжаю заниматься Monobank и бизнесом в целом. Просто теперь мой рабочий день станет на несколько часов длиннее", — утверждает он.

По словам Дубилета, Украина не может нормально развиваться из-за коррупции, а технологии — лучший способ борьбы с нею.

"Коррупция — это главное зло, из-за которого Украина не может нормально развиваться, а технологии — лучший способ борьбы с этим злом. Я надеюсь, что мой опыт будет полезен государству. Сегодня-завтра вы можете встретить новости об этой работе. Также буду держать вас в курсе в своих соцсетях", — написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Дмитрий Дубилет Иван Баканов
Место
Украина
Тег
СБУ
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