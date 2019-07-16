К команде Зеленского присоединился основатель Monobank: кем назначили

Соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет назначен советником временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.

Его уже представили в новой должности на брифинге СБУ во вторник, 16 июля.

Ранее об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале. Дубилет уточнил, что его пригласили принять участие в нескольких проектах по борьбе с коррупцией в Украине, в которых он участвует как эксперт по информационным технологиям.

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"Это не значит, что я пошел в политику. Продолжаю заниматься Monobank и бизнесом в целом. Просто теперь мой рабочий день станет на несколько часов длиннее", — утверждает он.

По словам Дубилета, Украина не может нормально развиваться из-за коррупции, а технологии — лучший способ борьбы с нею.

"Коррупция — это главное зло, из-за которого Украина не может нормально развиваться, а технологии — лучший способ борьбы с этим злом. Я надеюсь, что мой опыт будет полезен государству. Сегодня-завтра вы можете встретить новости об этой работе. Также буду держать вас в курсе в своих соцсетях", — написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

22 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем главы СБУ. Соответствующий указ появился на сайте президента 22 мая. Также Баканов является председателем партии Зеленского "Слуга народа".

Позже он заявил, что главное требование президента Зеленского к Службе Безопасности Украины — это победить коррупцию в стране.

Также Баканов выступил против рассекречивания деклараций сотрудников СБУ.

При этом Баканов получил воинское звание за несколько дней до своего назначения.

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