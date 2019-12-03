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3 декабря • обновлено в 14:25
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/ Новости экономики

IKEA снова перенесла открытие первого магазина в Украине

15.5т
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Корпорация IKEA в очередной раз перенесла открытие первого магазина в Киеве.

Как пояснили в компании, оно состоится после запуска электронной коммерции, запланированного на весну 2020 года, передает НВ. Отметим, что изначально открытие первого магазина планировалось летом 2019 года.

"Для того, чтобы как можно быстрее сделать ассортимент функциональных товаров IKEA с привлекательным дизайном и ценами, доступными как можно большему количеству людей в Украине, компания решила сначала запустить электронную коммерцию. Ожидаемая дата запуска — весна 2020 года. В то же время IKEA подтверждает свою приверженность Украине и планирует открыть первый физический магазин в Киеве как можно быстрее, после запуска электронной коммерции", — проинформировали в компании.

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В IKEA добавили, что предоставят дополнительную информацию, как только она будет доступна.

IKEA перенесла открытие магазина в Украине

IKEA перенесла открытие магазина в Украине

Ранее было заявлено, что IKEA планирует открыть свой первый магазин в Киеве до конца 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, сначала IKEA планировала открыть свой первый супермаркет в ТРЦ Ocean Mall.

Но из-за переноса срока сдачи ТРЦ в эксплуатацию, компания планировала открыть четыре пункта выдачи заказов площадью около 500 кв. м каждый.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Место
Украина
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Куни Чан
Куни Чан
У вас че нет ИКЕИ???????? Серьезно???????)))))))
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Сельпачи, у вас что ИКЕи даже нет что ли? Хотя с другой стороны, зачем она нужна в польском сviнарнике)))))
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Жалко. Хотелось как можно быстрее насладиться истерикой хуторских от товаров из Икеи с маркировкой Made in Russia.
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