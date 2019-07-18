Гонорар Зеленского за концерты: озвучена сумма заработка

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Владимир Зеленский зарабатывал на больших концертах "95 квартала" в среднем 1 тысячу долларов.

"50% отходит на студию, сопровождающий ансамбль, аренду и 50% – на творческий коллектив, включая и авторов. Допустим, гонорар составляет 20 тысяч. Если труппа человек в десять и авторов человек 10-15, как эти 50% могут распределиться, вы полагаете?" – сообщил Шефир в интервью LB.ua.

"Распределите 10 тысяч на 10 актеров и 15 авторских групп – сколько получит Зеленский? Тысячу!" – добавил первый помощник президента Украины.

При этом Шефир отметил, что сумма гонорара Зеленского в зависимости от концерта могла колебаться в ту или иную сторону на 200 долларов.

Владимир Зеленский зарабатывал на больших концертах "95 квартала" в среднем 1 тысячу долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский во вторник, 21 мая, назначил своим первым помощником брата Бориса Шефира – Сергея.

Сергей Шефир является другом и бизнес-партнером Зеленского. Он – продюсер и сценарист. Является одним из художественных руководителей и авторов "Студии Квартал-95".

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