Финальная экспертиза сняла сомнения относительно обоснованности "Роттердам+", – адвокат

Любые сомнения в обоснованности формулы "Роттердам+" были окончательно сняты после получения заключения комплексной экспертизы специализированного института Службы безопасности Украины.

Об этом в эфире телеканала NewsOne сообщил адвокат стороны защиты Артем Трекке.

"Финальной экспертизой, проведенной по заказу стороны обвинения, подтверждено, что отсутствуют убытки от действия формулы. Утверждать и дальше о незаконности и необоснованности формулы было бы абсурдно", – отметил адвокат.

По его словам, предметом исследования финальной экспертизы были в том числе заключения эксперта этого же института СБУ от 2019 года, на основании которых в прошлом году были объявлены подозрения.

"Предметом ее исследования также была и первая экспертиза, и эти же эксперты этой же учреждения опровергли свое утверждение о 2016-2017 года и подтвердили, что за весь период действия формулы в 2016-2019 годах никаких убытков государству или кому бы то ни было, причинено не было", - подчеркнул Трекке.

После этой экспертизы прокурору САП, по словам адвоката, не оставалось другого варианта, кроме как закрыть дело за отсутствием состава преступления.

"Учитывая более чем десяток выводов экспертов и международных исследований, предоставленных стороной защиты, подтверждающих обоснованность формулы, а также полученный стороной обвинения вывод СБУ, который подтвердил отсутствие убытков вследствие действия формулы, САП не оставалось ничего иного, как принять объективное решение о закрытия дела", – отметил адвокат.

Напомним, 28 августа САП объявила о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам +". К этому также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесения убытков.

9 сентября сторона защиты официально получила от САП копию постановления о закрытии этого дела.

Это расследование проводилось с марта 2017 по август 2020 года, внем принимали участие 15 детективов НАБУ и 7 прокуроров САП, а расходы бюджета на их работу оцениваются в 96 млн грн.

Формула "Роттердам+" действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила действие 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.