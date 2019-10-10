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11 октября • обновлено в 03:30
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"80% от дохода платить не будут": Зеленский пообещал снизить коммуналку в Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из задач власти является уменьшение доли доходов, которую украинские семьи тратят на оплату тарифов на коммунальные услуги.

Об этом лидер государства сказал на пресс-марафоне в четверг, 10 октября, передает Офис президента. Он отметил, что Международный валютный фонд требует, чтобы цены на газ соответствовали рыночным.

"Для нашей страны – это увеличение тарифов. Но вы видите, что, начиная с лета, мы их уменьшаем. Это и есть наша задача.

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Я говорил с Международным валютным фондом и с нашим правительством, и мы договаривались: если мы откроем рынок и если у нас будут рыночные цены, процент на оплату коммунальных тарифов от дохода семьи должен уменьшиться. И это мы гарантируем людям", – сказал Зеленский.

Он добавил, что прожиточный минимум в 2020 году должен увеличиться. "Человек никогда не будет платить 50-80% от своего дохода или дохода семьи за "коммуналку". Мы работаем над некоторыми вещами, чтобы тарифы уменьшились", – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Офис президента

Как писал OBOZREVATEL:

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Темы
Цена на газ Пресс-марафон Владимира Зеленского
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
коммунальные услуги Экономика Украины политика МВФ
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