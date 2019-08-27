Украинцам пересчитают пенсии: кто получит больше 16 тысяч гривен

В Украине в декабре этого года пересчитают максимальную и минимальную пенсию. В результате украинцы с самыми высокими выплатами получат прибавку от 15,6 до 16,3 тыс. грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Сейчас такие выплаты получают не более 1,9% от общего числа пенсионеров. Например, народные депутаты, судьи и т. д.Еще один шанс получать максимальную пенсию – иметь белую высокую заработную плату. Например, при стаже в 35 лет зарабатывать нужно на данный момент примерно в 8 раз больше среднего заработка, с которого уплачивается взнос в Пенсионный фонд. Это около 64 тыс. грн.

Пенсии в Украине

То есть при белой зарплате в 64 тыс. грн, до июля можно претендовать на пенсию в размере 16,3 тысяч.

Также, если украинцы с минимальной пенсией имеют полный стаж (для женщин – 30, для мужчин – 35 лет), они имеют право и на прибавку в размере не менее 1% прожиточного минимума. Если сейчас, к примеру, женщина с 40 годами стажа и минимальной пенсией может получать 156,4 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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