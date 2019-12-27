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27 декабря • обновлено в 23:28
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"Платить кукурузой нельзя!" Милованов раскрыл детали нового законопроекта о труде

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В пятницу, 27 декабря, Кабинет министров Украины утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который вносит изменения в Трудовой кодекс (КЗоТ).

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что новое законодательство о труде сохраняет фундаментальные социальные гарантии, передает УНИАН.

В частности, зарплата, как и сейчас, будет не меньше минимальной заработной платы.

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"Оплата сейчас может быть не полностью в деньгах, могут кукурузой выдавать, мы это запрещаем. Только деньгами должны выдавать", – подчеркнул чиновник.

Нынешний проект закона, как отметил он, четко прописывает, что основой трудовых взаимоотношений будет письменный трудовой договор, и его можно будет сдать в электронной форме.

Новый закон о труде также гарантирует:

  • оплачиваемые больничные;

  • ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 рабочих дня;

  • сохранение рабочего места на период отпуска в связи с родами и уходом за ребенком;

  • сохранение рабочего места для призванных и мобилизованных на военную службу.

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Глава Минэкономики добавил, что законопроект также предусматривает внедрение процедуры выплаты компенсаций за условия, если:

  • работодатель хочет моментально уволить работника по своей инициативе;

  • работодатель не хочет ждать, чтобы этот сотрудник отработал надлежащее количество времени;

  • в течение этого периода работник не будет полноценно работать, а будет искать себе новое рабочее место.

"Хотите уволить человека по своей инициативе – заплатили ему по сути штраф за то, что вы это делаете, в зависимости от количества лет, которые человек работал.

Если человек работал пять лет на предприятии, то по новому закону нужно выплатить ему компенсацию в размере зарплаты за 120 дней. Если будет менее пяти лет – но больше нескольких лет, – за 60 дней", – пояснил Милованов.

"Платить кукурузой нельзя!" Милованов раскрыл детали нового законопроекта о труде

Коллаж

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал и о других изменениях, которые планируют внести в Трудовой кодекс – в частности, о работе на армию во время военного положения, сокращенные выплаты за работу на выходных и об увольнении беременных женщин.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Работа в Украине
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Теги
работа Министерство экономического развития и торговли Украины Кабинет министров Украины законопроект Трудовой кодекс
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