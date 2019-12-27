"Платить кукурузой нельзя!" Милованов раскрыл детали нового законопроекта о труде

В пятницу, 27 декабря, Кабинет министров Украины утвердил и передал на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который вносит изменения в Трудовой кодекс (КЗоТ).

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что новое законодательство о труде сохраняет фундаментальные социальные гарантии, передает УНИАН.

В частности, зарплата, как и сейчас, будет не меньше минимальной заработной платы.

"Оплата сейчас может быть не полностью в деньгах, могут кукурузой выдавать, мы это запрещаем. Только деньгами должны выдавать", – подчеркнул чиновник.

Нынешний проект закона, как отметил он, четко прописывает, что основой трудовых взаимоотношений будет письменный трудовой договор, и его можно будет сдать в электронной форме.

Новый закон о труде также гарантирует:

оплачиваемые больничные;

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 рабочих дня;

сохранение рабочего места на период отпуска в связи с родами и уходом за ребенком;

сохранение рабочего места для призванных и мобилизованных на военную службу.

Глава Минэкономики добавил, что законопроект также предусматривает внедрение процедуры выплаты компенсаций за условия, если:

работодатель хочет моментально уволить работника по своей инициативе;

работодатель не хочет ждать, чтобы этот сотрудник отработал надлежащее количество времени;

в течение этого периода работник не будет полноценно работать, а будет искать себе новое рабочее место.

"Хотите уволить человека по своей инициативе – заплатили ему по сути штраф за то, что вы это делаете, в зависимости от количества лет, которые человек работал.

Если человек работал пять лет на предприятии, то по новому закону нужно выплатить ему компенсацию в размере зарплаты за 120 дней. Если будет менее пяти лет – но больше нескольких лет, – за 60 дней", – пояснил Милованов.

Коллаж

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал и о других изменениях, которые планируют внести в Трудовой кодекс – в частности, о работе на армию во время военного положения, сокращенные выплаты за работу на выходных и об увольнении беременных женщин.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!