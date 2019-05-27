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Богдан Хмельницкий
Богдан Хмельницкий
Адвокат, координатор ОО "Стоп корупції"Все статьи автора

Бойлери в Україні заборонили? Розбираємося

11.5т

У нас є рекордсмен серед читацьких запитань: чи правда, що заборонили відключатися від центрального теплопостачання? Отже, сьогодні знову уважно читаємо Закон “Про житлово-комунальні послуги”. Будемо втихомирювати зрадоньку.

Нам знадобляться коментарі не лише юриста, а й сантехніка. Щиро кажучи, я сам із сантехнікою не приятелюю, але коментувати - не розвідним ключем махати. Тож у мене є певні шанси на успіх.

Бойлер в квартирі

Бойлер в квартирі

RIA.com

Встановлювати - можна, відключатися - ні

Головне запитання: а що, власне, змінив новий закон? Завжди було можна бойлери та індивідуальне опалення, а тут взяли й заборонили?

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Саме по собі встановлення бойлерів та котлів раніше не регулювалося взагалі. Що змінилося у новому законі? Нічого. У себе вдома можна встановити будь-які пристрої, що продаються у магазинах “Воєнто”... тобто, побутової техніки. Встановлення пристроїв теж відбувається у приватному порядку. Хоч золотий унітаз собі купи, хоч адронний колайдер - держава це контролювати не може, та й не дуже хоче.

Інша справа - відключити свою квартиру від центральних тепломереж. Тут ми вже маємо справу і з державою, і з підприємствами-постачальниками, і з сусідами по будинку.

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Для гарячої води найкращий вихід - разом із бойлером встановити квартирний лічильник. Тоді можна не відключатися, а просто платити, скільки він накрутить, тобто нуль. З опаленням так просто не вийде. Система опалення проектується на цілий будинок, і змінювати її теж потрібно цілим будинком. Наприклад, для встановлення регуляторів та лічильників на батареї обов'язковим є встановлення індивідуального теплового пункту (ІТП) і балансування будинку. Для переходу на котли індивідуального опалення - потрібна загальна дахова котельня.

Якщо не встановити необхідного загальнобудинкового обладнання - будинок розбалансується, тепло може нерівномірно подаватися в сусідні квартири, або й взагалі зникнути. Про це добре знають ЖЕКи. Ще до прийняття закону про ЖКП вони героїчно тримали ту саму квоту на маніпуляції з опаленням - не більше, ніж 50% квартир. Не тому, що ЖЕКам так хочеться, і не тому, що вони бережуть прибутки “Теплоенерго”. А тому що розгрібати “армагеддець” не треба ні ЖЕКам, ні нам. А він неминучий, якщо мешканці наведуть красу лише у себе, а оплачувати будинкову інфраструктуру їх ніхто не зобов’яже.

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Завдання на літо

  1. Найкращий спосіб вийти за межі панічних постів у Фейсбук - це, звісно, почитати першоджерела. Раджу знайти Постанову Уряду "Про затвердження Порядку визначення технічної можливості встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії та економічної доцільності встановлення приладів – розподілювачів теплової енергії" (від 10 жовтня 2018 р.). Цією постановою нам вперше дозволено ставити регулятори й лічильники на батареї. Отже, ми можемо регулювати температуру приміщення й оплачувати тепло за лічильником навіть у старих будинках. Єдине “але”: знову ті самі 50%. На нову систему має перейти більше, ніж половина квартир. Якщо “розумних” виявиться лише 20% - їхні лічильники не врахують. Скільки не прикручуй свої батареї, все одно отримаєш платіжку старого зразка.

  1. Уважно почитайте сам Закон “Про житлово-комунальні послуги” (набув чинності 1 травня 2019 р.) Там запроваджено те саме, але для котлів індивідуального опалення. Закон не забороняє відключати свою квартиру від центрального теплопостачання. Навпаки - закріплює за нами право це зробити за власним бажанням. Але змусити вас не зможуть, і якщо є бажання далі годувати “Теплоенерго” - вас також захищає закон. Єдине, що справді чітко регулюється: обов'язкове переведення на котли не менше, ніж 50% квартир, і обов'язкове встановлення загальнобудинкового обладнання (раніше це нікого не обходило).

  1. Поцікавтеся у знайомих, скільки заощаджують на опаленні у будинках, яким це щастя таки вдалося. Для будинків із регуляторами батарей середня економія за тепло - 15-40%. З котлами індивідуального опалення - ще цікавіше. Вони вже встановлені у більшості новобудов разом із котельнями на горищі (вже один цей факт означає, що котли навряд чи коли-небудь заборонять). Дізнайтеся, скільки вони платять за ЖКП. Будете приємно здивовані. Так, котел “жере” газ та електрику. Але якщо платити за лічильником, навіть із підвищеними цінами - все одно не виходять ті кілька тисяч гривень, які платять нині за центральне опалення.

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Халяви більше не буде

Індивідуальне опалення - це лише одна з перспективних технологій, на які активно переходить Захід. Європейські цінності, такі як дорогезна комуналка, тотальне заощадження і сильне будинкове самоуправління, неухильно наближаються й до українців.

Так, я в курсі. Ми - діти розвиненого соціалізму, і ми не хочемо нічого вирішувати. Ми не хочемо заклеювати вікна, купувати енергозбережувальні технології, створювати ОСББ, обирати постачальників послуг. Ми хочемо енергоресурси за копійки, щоб опалювати ними вулицю. А якщо енергоресурси далеко не копійчані - ми знов не хочемо нічого вирішувати, ми хочемо волати про “злочинну владу” і “тарифний геноцид”.

Маю сумні новини: держава більше не водитиме нас за ручку. Доведеться все для себе робити самим, домовлятися з сусідами і багато чого оплачувати зі своєї кишені. Совєцька халява скінчилася, і це - вже давно не новина.

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Богдан ХмельницкийБогдан Хмельницкий
Место
Украина
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
О, а москальщина и "рассейские украинцы", с гнилыми косами где?
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Клиш юрій
Клиш юрій
Боже. боже ! Чивас хтось примушує писати про сферу діяльності, в якій ви ну ані бум-бум ?
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Кушнір Ярослав
Кушнір Ярослав
насправді все просто-в Україні є міста де давним-давно відмовились від централізованого опалення і перейшли на індивідуальні газові котли,а розбалансування-це залежить від будинку,чим більше квартир-тим більша можливість розбалансування.приклад-в моєму будинку 60відсотків квартир на індивідуальних газових котлах і ніякого розбалансування.а якщо дозволять усім переходити на інд.опаленняі усі перейдуть,то звідки начальники жеків і котелень,а також ті кому вони заносять будуть мати гроші на лексуси,та будиночки?тому й ніззя.
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Кушнір Ярослав
Кушнір Ярослав
Blogoff Sergey, так,але не зовсім-не не вміють,а не хочуть,бо це скажені гроші нізвідки.багато де беруть плату за ремонт і модернізацію труб,котелень і т.д.,а по факту роблять лише аварійний ремонт,а гроші по кишеням.а якщо у людини інд.опалення,то що з неї вкрадеш?ось тому і не дозволяють-це їхній хліб з маслом,та ікоркою.сам сидів при холодних батареях,а рахунки приходили космічні,напишеш акт-претензію,сиди три дні вдома,чекай інспектора,той навіть,якщо підпише,то знімуть з оплати копійки,а далі знов пиши-чекай.а батареї всю зиму холодні.плюнув,встановив інд.опалення,благо половина будинку була вже на своїх котлах.тепер немає рахунків за опалення а за газ,навіть з урахуванням здорожчання менше в два рази коштує,ніж за холодні батареї.ще такий плюс,сам вирішую яку температуру виставити на котлі.
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Blogoff Sergey
Blogoff Sergey
Кушнір Ярослав, повністю згоден з вами, за "відключення" без "розбалансування" з мого товариша хотіли 1500 уйо попросити, а де ж конституційні права громадян на вільний вибір? Де постачальники - одні монополії, людям просто пояснювати треба, а в нас одразу штрафи. Не вміють і не хочуть працювати з людьми "управлінці"..
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