У нас є рекордсмен серед читацьких запитань: чи правда, що заборонили відключатися від центрального теплопостачання? Отже, сьогодні знову уважно читаємо Закон “Про житлово-комунальні послуги”. Будемо втихомирювати зрадоньку.

Нам знадобляться коментарі не лише юриста, а й сантехніка. Щиро кажучи, я сам із сантехнікою не приятелюю, але коментувати - не розвідним ключем махати. Тож у мене є певні шанси на успіх.

Бойлер в квартирі RIA.com

Встановлювати - можна, відключатися - ні

Головне запитання: а що, власне, змінив новий закон? Завжди було можна бойлери та індивідуальне опалення, а тут взяли й заборонили?

Саме по собі встановлення бойлерів та котлів раніше не регулювалося взагалі. Що змінилося у новому законі? Нічого. У себе вдома можна встановити будь-які пристрої, що продаються у магазинах “Воєнто”... тобто, побутової техніки. Встановлення пристроїв теж відбувається у приватному порядку. Хоч золотий унітаз собі купи, хоч адронний колайдер - держава це контролювати не може, та й не дуже хоче.

Інша справа - відключити свою квартиру від центральних тепломереж. Тут ми вже маємо справу і з державою, і з підприємствами-постачальниками, і з сусідами по будинку.

Для гарячої води найкращий вихід - разом із бойлером встановити квартирний лічильник. Тоді можна не відключатися, а просто платити, скільки він накрутить, тобто нуль. З опаленням так просто не вийде. Система опалення проектується на цілий будинок, і змінювати її теж потрібно цілим будинком. Наприклад, для встановлення регуляторів та лічильників на батареї обов'язковим є встановлення індивідуального теплового пункту (ІТП) і балансування будинку. Для переходу на котли індивідуального опалення - потрібна загальна дахова котельня.

Якщо не встановити необхідного загальнобудинкового обладнання - будинок розбалансується, тепло може нерівномірно подаватися в сусідні квартири, або й взагалі зникнути. Про це добре знають ЖЕКи. Ще до прийняття закону про ЖКП вони героїчно тримали ту саму квоту на маніпуляції з опаленням - не більше, ніж 50% квартир. Не тому, що ЖЕКам так хочеться, і не тому, що вони бережуть прибутки “Теплоенерго”. А тому що розгрібати “армагеддець” не треба ні ЖЕКам, ні нам. А він неминучий, якщо мешканці наведуть красу лише у себе, а оплачувати будинкову інфраструктуру їх ніхто не зобов’яже.

Завдання на літо

Найкращий спосіб вийти за межі панічних постів у Фейсбук - це, звісно, почитати першоджерела. Раджу знайти Постанову Уряду "Про затвердження Порядку визначення технічної можливості встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії та економічної доцільності встановлення приладів – розподілювачів теплової енергії" (від 10 жовтня 2018 р.). Цією постановою нам вперше дозволено ставити регулятори й лічильники на батареї. Отже, ми можемо регулювати температуру приміщення й оплачувати тепло за лічильником навіть у старих будинках. Єдине “але”: знову ті самі 50%. На нову систему має перейти більше, ніж половина квартир. Якщо “розумних” виявиться лише 20% - їхні лічильники не врахують. Скільки не прикручуй свої батареї, все одно отримаєш платіжку старого зразка.

Уважно почитайте сам Закон “Про житлово-комунальні послуги” (набув чинності 1 травня 2019 р.) Там запроваджено те саме, але для котлів індивідуального опалення. Закон не забороняє відключати свою квартиру від центрального теплопостачання. Навпаки - закріплює за нами право це зробити за власним бажанням. Але змусити вас не зможуть, і якщо є бажання далі годувати “Теплоенерго” - вас також захищає закон. Єдине, що справді чітко регулюється: обов'язкове переведення на котли не менше, ніж 50% квартир, і обов'язкове встановлення загальнобудинкового обладнання (раніше це нікого не обходило).

Поцікавтеся у знайомих, скільки заощаджують на опаленні у будинках, яким це щастя таки вдалося. Для будинків із регуляторами батарей середня економія за тепло - 15-40%. З котлами індивідуального опалення - ще цікавіше. Вони вже встановлені у більшості новобудов разом із котельнями на горищі (вже один цей факт означає, що котли навряд чи коли-небудь заборонять). Дізнайтеся, скільки вони платять за ЖКП. Будете приємно здивовані. Так, котел “жере” газ та електрику. Але якщо платити за лічильником, навіть із підвищеними цінами - все одно не виходять ті кілька тисяч гривень, які платять нині за центральне опалення.

Новости Казочка про білого трансплантолога

Халяви більше не буде

Індивідуальне опалення - це лише одна з перспективних технологій, на які активно переходить Захід. Європейські цінності, такі як дорогезна комуналка, тотальне заощадження і сильне будинкове самоуправління, неухильно наближаються й до українців.

Так, я в курсі. Ми - діти розвиненого соціалізму, і ми не хочемо нічого вирішувати. Ми не хочемо заклеювати вікна, купувати енергозбережувальні технології, створювати ОСББ, обирати постачальників послуг. Ми хочемо енергоресурси за копійки, щоб опалювати ними вулицю. А якщо енергоресурси далеко не копійчані - ми знов не хочемо нічого вирішувати, ми хочемо волати про “злочинну владу” і “тарифний геноцид”.

Маю сумні новини: держава більше не водитиме нас за ручку. Доведеться все для себе робити самим, домовлятися з сусідами і багато чого оплачувати зі своєї кишені. Совєцька халява скінчилася, і це - вже давно не новина.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!