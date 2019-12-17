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17 декабря • обновлено в 09:59
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"Если жена не убьет": Малюська передумал увольняться из-за низкой зарплаты

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Министр юстиции Денис Малюська заявил, что не планирует покидать пост главы ведомства.

"Не дождутся. Не пишу я заявление, и не писал, и в ближайшее время не планирую. Если, конечно, меня не попросит руководство страны. Тут не буду сдерживать себя. Пока не просило, поэтому планов нет", – сообщил Малюська в эфире ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"Что касается, собственно, того, какой должна быть заработная плата министра. Это вопрос не настолько критический, как его раскрутили в СМИ", – отметил глава Минюста.

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По его словам, для министров размер зарплаты менее важен, чем для низового персонала.

"Для меня так же. Теоретически я могу и полгода не получать заработную плату, если жена не убьет до тех пор, то прожить можно спокойно, даже без зарплаты", – сообщил Малюська.

Министр также добавил, что в последний месяц доволен своей заработной платой.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что не планирует покидать пост главы ведомства

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что не планирует покидать пост главы ведомства

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистический. Если в базовом прогнозе на 2022 заложена средняя зарплата в размере 16 047 гривен, то в оптимистическом может быть от 16 до 18 000 грн. Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов в эфире ObozTV.

В базовом прогнозе Минэкономики заложены такие размеры средней зарплаты в Украине на следующие три года:

  • 12497 гривен в 2020 году;

  • 14187 гривен в 2021 году;

  • 16047 гривен в 2022 году.

По данным Госстата, средняя заработная плата в сентябре 2019 составила 10687 грн.

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Денис Малюська
Место
Украина
Тег
Министерство юстиции Украины
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