"Если жена не убьет": Малюська передумал увольняться из-за низкой зарплаты

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что не планирует покидать пост главы ведомства.

"Не дождутся. Не пишу я заявление, и не писал, и в ближайшее время не планирую. Если, конечно, меня не попросит руководство страны. Тут не буду сдерживать себя. Пока не просило, поэтому планов нет", – сообщил Малюська в эфире ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

"Что касается, собственно, того, какой должна быть заработная плата министра. Это вопрос не настолько критический, как его раскрутили в СМИ", – отметил глава Минюста.

По его словам, для министров размер зарплаты менее важен, чем для низового персонала.

"Для меня так же. Теоретически я могу и полгода не получать заработную плату, если жена не убьет до тех пор, то прожить можно спокойно, даже без зарплаты", – сообщил Малюська.

Министр также добавил, что в последний месяц доволен своей заработной платой.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что не планирует покидать пост главы ведомства

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистический. Если в базовом прогнозе на 2022 заложена средняя зарплата в размере 16 047 гривен, то в оптимистическом может быть от 16 до 18 000 грн. Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов в эфире ObozTV.

В базовом прогнозе Минэкономики заложены такие размеры средней зарплаты в Украине на следующие три года:

12497 гривен в 2020 году;

14187 гривен в 2021 году;

16047 гривен в 2022 году.

По данным Госстата, средняя заработная плата в сентябре 2019 составила 10687 грн.

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