Экономист предрек разгромный эффект от нефтяной ошибки Путина

В результате ошибки президента России Владимира Путина и главы "Роснефти" Игоря Сечина бюджет страны потеряет миллиарды.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский экономист Сергей Алексашенко. Таким образом он прокомментировал решение главы Кремля в отношении членов ОПЕК.

"Это экономическая ошибка Путина и Сечина, который давал ему советы. Россия – страна, чей бюджет сильно зависит от доходов экспорта нефти, примерно на 35%. Объективно, она заинтересована в том, чтобы цены на нефть были стабильными. В США, с которыми Путин пытается бороться, бюджет от нефти зависит всего на пару процентов. Может, еще меньше. Для американской экономики не так важно, сколько стоит нефть. Чем она дешевле – тем больше денег у потребителя", – пояснил он.

Алексашенко напомнил, что в 2016 году Россия присоединилась к ОПЕК и возникло соглашение ОПЕК+, в которое вошли страны, которые при планировании бюджета могли считать, что цены на нефть будут находиться в комфортном диапазоне.

Нефтяная ошибка Путина будет дорого стоить

"То, что произошло на прошлой неделе, стало дипломатическим плевком в сторону Саудовской Аравии, с которой Путин долгие годы пытался выстроить отношения. Саудовская Аравия – это страна, которая считалась лидером ОПЕК. До недавнего времени она добывала нефти больше всех в мире и больше всех сократила ее добычу в рамках последних соглашений, и, наверное, лучше всех чувствует динамику нефтяного рынка – когда нужно краник приоткрыть, а когда закрыть. Уверовав в свое глобальное величие, Путин сказал "знаете, а нам с вами не по пути, мы не хотим сокращать добычу нефти, а, напротив, хотим ее нарастить", – считает экономист.

Алексашенко добавил, что саудитам такая логика непонятна, они считают, что у них ресурсов гораздо больше, они готовы в течение нескольких недель увеличить добычу на 2.5 млн баррелей в день, а это примерно четверть того, что добывает Россия.

"А еще 1 млн баррелей будут продавать из резервов. Основные объемы нефти пойдут на европейский рынок, то есть туда, куда Россия поставляет свою нефть через трубопроводы. Европейским потребителям саудовские трейдеры дают самые существенные скидки к ценам. Собственно говоря, саудиты не скрывают, что они собираются в первую очередь бороться с Россией", – пояснил эксперт.

Он также добавил, что в этой ситуации понять Путина сложно. "Ему предложили сократить добычу нефти на 3%. При условии стабильности цен, это означало, что Россия потеряла бы 3% валютной выручки от экспорта нефти. Но он отказался и получил падение цен на 30%, то есть падение валютной выручки на 30%. Не понимать этого мог только человек, совершенно оторванный от действительности. Впрочем, Путин такой и есть", – заключил Алексашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80% энергоресурсов.

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