В Украину приедет миссия МВФ: стала известна цель визита

Миссия МВФ вернется в Украину в четверг, 14 ноября. Ожидается, что она обсудит с правительством Украины новую трехлетнею программу кредитования, которая заменит программу stand-by.

В МВФ надеются на скорое завершение переговоров. Об этом рассказал Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен, сообщает "Голос Америки". "Надеюсь, достигнем быстрого результата. Хотя прогресс обнадеживающий, остаются некоторые нерешенные вопросы. Давайте увидим", – сказал Томсен.

По его словам, важной частью обсуждений будет вопрос очистки банковского сектора. "Это один из вопросов. Украина достигла прогресса. Мы знаем, что существуют вызовы. Важно, чтобы не было отката в достижениях. Поэтому это важная часть обсуждений", – добавил Томсен.

Также приезд миссии МВФ в четверг подтвердила министр финансов Украины Оксана Маркарова. "Правительственная команда совместно с НБУ и Офисом президента продолжит обсуждение новой программы с миссией МВФ во главе с Роном ван Роденом уже начиная с этого четверга в Киеве", – сообщила Маркарова в Facebook.

Миссия МВФ приедет в Киев

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