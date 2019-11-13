В Украину приедет миссия МВФ: стала известна цель визита

Миссия МВФ вернется в Украину в четверг, 14 ноября. Ожидается, что она обсудит с правительством Украины новую трехлетнею программу кредитования, которая заменит программу stand-by.
В МВФ надеются на скорое завершение переговоров. Об этом рассказал Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен, сообщает "Голос Америки". "Надеюсь, достигнем быстрого результата. Хотя прогресс обнадеживающий, остаются некоторые нерешенные вопросы. Давайте увидим", – сказал Томсен.
По его словам, важной частью обсуждений будет вопрос очистки банковского сектора. "Это один из вопросов. Украина достигла прогресса. Мы знаем, что существуют вызовы. Важно, чтобы не было отката в достижениях. Поэтому это важная часть обсуждений", – добавил Томсен.
Также приезд миссии МВФ в четверг подтвердила министр финансов Украины Оксана Маркарова. "Правительственная команда совместно с НБУ и Офисом президента продолжит обсуждение новой программы с миссией МВФ во главе с Роном ван Роденом уже начиная с этого четверга в Киеве", – сообщила Маркарова в Facebook.
Миссия МВФ приедет в Киев
Как сообщал OBOZREVATEL:
В начале сентября Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, начатой в 2014 году. Финальные платежи составили в целом $156 млн в долларовом эквиваленте.
26 сентября СМИ обнародовали информацию, что Украина не смогла договориться о новой программе кредитования МВФ во время визита миссии Фонда в Киев.
Миссия Международного валютного фонда назвала условия для дальнейшего сотрудничества с Украиной. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и уменьшении роли олигархов в экономике.
Попытки бизнесмена Игоря Коломойского вернуть контроль над национализированным ПриватБанком могут существенно затормозить переговоры с Международным валютным фондом по новому траншу. Об этом заявила заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.
Несмотря на попытки бизнесмена Игоря Коломойского вернуть контроль над национализированным ПриватБанком, диалог Украины с МВФ будет продолжаться. Однако эта ситуация является важным индикатором для Фонда, заявила Рожкова.
Кабинет министров вместе с МВФ разрабатывает новый меморандум о сотрудничестве. Программа будет рассчитана на 3 года и может стать последней для Украины.
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