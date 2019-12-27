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27 декабря • обновлено в 19:07
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/ Рынки и компании

В Украине стремительно падает промышленное производство: озвучены наихудшие показатели

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Объемы промышленного производства Украины в ноябре 2019 года сократились на 7,5% по сравнению с прошлым годом.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает Одесса Live.

Самым большим оказалось падение в сфере энергетики, там промышленное производство сократилось на 9,3%. Также существенно сократились объемы производства инвестиционных товаров - на 9,1%.

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В Украине стремительно падает промышленное производство

В Украине стремительно падает промышленное производство

Коллаж

Как сообщает ассоциации металлургических компаний "Укрметалпром", металлургическая отрасль завершит год худшим показателем за весь период существования независимой Украины.

"Все указанные выше процессы носят бессистемный, хаотичный характер и быстро обезвреживают экономику Украины. Может надо дать еще 100 дней? Это такая новая ЗЕекономика?", - говорится в сообщении.

В Украине стремительно падает промышленное производство: озвучены наихудшие показатели

Ранее OBOZREVATEL писал, что премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство передало на приватизацию 530 государственных предприятий.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
промышленность
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Шо свынарня фсе?Як москалив то пэрэмохать будете?
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bruno jordano
bruno jordano
не чіпайте малого,він не зна,шо робить
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