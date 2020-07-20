Украинское государство поворачивается лицом к международным инвесторам

Международному ритейлеру "Ашан" удалось вернуть изьятую АРМА землю. Правда, пока только один земельный участок из трёх, но инвесторы настроены оптимистично.

Первый шаг

Украинская Фемида сделала первый шаг к восстановлению законности и возвращению земли, украденной рейдерами и агентством АРМА у международного ритейлера "Ашан".

Напомним, что ранее в судебном порядке были безосновательно арестованы три земельных участка под Одессой, где "Ашан" и его партнер – международный девелопер "Ситрас" – планировали построить современный многофункциональный ТРЦ с сопутствующей инфраструктурой. Эти участки оказались в распоряжении агентства АРМА, которое за 5 дней с неимоверной скоростью продало землю, имеющую статус вещественных доказательств (!!!) некоему ООО "Пелучо" с сомнительной историей и уставным фондом в 5 тыс. грн., причём по цене во много раз ниже рыночной. Эдакая цена для своих, поскольку владеет "Пелучо" по удивительному стечению обстоятельств экс-чиновница того же АРМА.

До момента рейдерского захвата земли "Ашан" и "Ситрас" инвестировали в развитие проекта свыше 200 млн грн., а общая стоимость проекта оценивалась в $50 млн. Вполне понятна готовность инвесторов идти до конца, задействуя все возможные законные методы.

В последовавших затем разбирательствах, которые инициировали "Ашан" и "Ситрас", уже принимает участие множество органов власти. По факту незаконных решений и действий с кражей земли "Ашана" в Одессе, в которые были вовлечены правоохранительные органы и судьи, госрегистраторы и АРМА, возбуждено несколько уголовных дел. После объединения в одно производство их расследует Национальное антикоррупционное бюро. Нарушения, допущенные агентством АРМА в ходе незаконной продажи земли, подтверждены решением Высшего антикоррупционного суда, а Министерство юстиции отменило незаконно внесенные записи в госреестры. В то же время есть и интересные нюансы: Минюст определил продажу земли "Пелучо" как незаконную, а ГБР завел дело на Минюст и так далее. Но, наконец, появился первый обнадеживающий сигнал.

Северный апелляционный хозяйственный суд решением от 14.07.2020 г. по делу 910/18647/19 признал торги АРМА, с которых один из трёх земельных участков ушел в десятки раз дешевле его стоимости, а также договор купли-продажи участка с ООО "Пелучо" незаконными и недействительными.

Положительный сигнал – еще не победа

Пока выигран лишь первый раунд, а на пути к победе правосудия над коррупцией будет еще несколько.

Дальнейшими маркерами развития станут следующие судебные процессы. Ведь у "Ашана" и "Ситраса" украли три участка общей площадью около 27 га. Второй принадлежит той же компании ООО "С.П.Т.", а третий — ООО "АБС Технолоджи", непосредственным приобретателям земли в интересах международных инвесторов.

На 21 июля назначено заседание Хозяйственного суда города Киева по иску "АБС Технолоджи". В первой инстанции сейчас находится аналогичный иск компании ООО "С.П.Т." с тем же требованием – определить незаконными и отменить торги агентства АРМА, признав недействительным договор купли-продажи с "Пелучо".

Учитывая идентичность требований, инвесторы вправе рассчитывать на полное восстановление справедливости – на то, что и по двум другим участкам будут приняты решения в пользу законных собственников. В этом случае государство Украина продемонстрирует, что содействует восстановлению законности и готово защищать инвесторов – и в этом резонансном деле, и в дальнейшем.

"Дело о рейдерском захвате земли у инвесторов в Одессе находится на контроле у Кабинета Министров, у Министерства внутренних дел. Президент Украины также о нем знает и поддерживает восстановление законных прав инвестора. Антирейдерская комиссия Министерства юстиции отменила незаконные регистрационные действия с землей "Ашана", а глава Минюста заявил, что уверен в позиции и правомерности решения Министерства", — рассказал Руслан Дубас, юридический директор компании "Ашан Ритейл Украина".

Судя по всему, украинские власти осознали, что страна обязана демонстрировать способность защищать инвесторов и помогать им противостоять рейдерам.

Эксперты уверены, что бизнес должен объединяться и сообщать власти информацию о фактах рейдерства, а также предлагать системные механизмы противодействия ему. Если "Ашан" и "Ситрас", придерживаясь законного пути решения конфликта, смогут вернуть свою землю, то это смогут сделать и другие компании.

Будем надеяться, что сложная ситуация, в которую попали "Ашан" и "Ситрас", будет иметь справедливый финал – все украденные земельные участки вернут инвесторам. В этом случае международное инвестиционное сообщество получит сигнал – новая власть поддерживает порядочный бизнес и решительно настроена положить конец рейдерско-чиновничьему беспределу в Украине.

ВРЕЗЫ – МНЕНИЯ

БИЗНЕС О РЕЙДЕРАХ И ВЛАСТИ

Евгений Малеев, адвокат сетевого оператора ТРЦ компании Arricano, которая столкнулась с рейдерским захватом принадлежащего ей известного киевского ТРК Sky Mall.

Государство в лице чиновников и некоторых органов власти принимает непосредственное участие в рейдерских захватах. Государственные регистраторы обеспечивают снятие судебных арестов ночью; правоохранительные органы — прокуратура и полиция — осуществляют давление на сотрудников и акционеров компаний и фабрикуют уголовные производства, предъявляя сотрудникам подозрения (своеобразное взятие людей в заложники), есть факты взломов электронных ящиков, обысков, прослушивания телефонов. Необходимо ужесточить ответственность регистраторов за совершение незаконных регистрационных действий и обеспечить неотвратимость наказания за нарушения в сфере государственной регистрации прав на недвижимость и юридических лиц. Министерство юстиции Украины проводит определенную работу в этом направлении, в том числе учитывая печальный опыт нашего кейса, чтобы исключить подобное в будущем.

ЭКСПЕРТ ОБ АНТИРЕЙДЕРСКИХ РЕФОРМАХ

Ярослав Жалило, первый заместитель директора Национального центра антикризисных исследований

Должен быть выстроен алгоритм последовательного устранения факторов, содействующих рейдерству, путем совершенствования правовой системы. Нужна судебная реформа, поскольку необходимо, чтобы правоохранительные органы адекватно работали. Очень часто рейдерские схемы реализуются не на центральном уровне, а на уровне местного самоуправления — не существует строгого вертикального контроля за соблюдением законности на местах. С этим можно бороться путем активизации деятельности облгосадминистраций по защите прав частной собственности и инвестиций. Возможно, децентрализация будет способствовать искоренению рейдерства, но это не произойдёт одномоментно.

ЭКСПЕРТ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛЕ ЗЕЛЕНСКОГО И ЗАЩИТЕ ИНВЕСТОРОВ

Тарас Козак, известный инвестиционный аналитик

Хочу сказать, что у Зеленского есть политическая воля навести порядок. Однако одной воли недостаточно – нужны правовые механизмы. В Украине неприкосновенность собственности должна быть гарантирована. Сейчас всё можно забрать на основании решения районного суда. Иностранные инвесторы перед тем, как вкладывать большие деньги, безусловно, изучают ситуацию, общаются с другими инвесторами, которые работали либо работают в Украине и свидетельствуют о теперешнем правовом хаосе.