Топа "Ощадбанка" поймали на краже почти 17 млн гривен

Служба безопасности Украины и прокуратура уличили топ-менеджера государственного "Ощадбанка" в хищении 16,7 млн гривен.

Оперативники установили, что чиновник систематически совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали "Ощадбанку", сообщает пресс-служба СБУ.

"По заключению экспертизы, из-за действий топ-менеджера государственному банку нанесен ущерб в размере 16,7 млн гривен. Банкиру сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета", — говорится в сообщении.

Кроме того, по подозреваемому приняли отдельное решение о его отстранении от занимаемой должности. Сейчас продолжается досудебное следствие.

Как сообщал "Обозреватель", в июне ГПУ задержала в Киеве на взятке в размере $5 млн одну из уполномоченных лиц ФГВФЛ Юлию Приходько.