Ситуация критическая: пенсии украинцев оказались под угрозой из-за огромной "дыры"

В Украине дефицит Пенсионного фонда в 2020 году достигнет рекордных 172,5 млрд грн. Это главный показатель неэффективности системы. Проблемы с демографией, зарплаты в конверте – все это приводит к постепенному уничтожению солидарного уровня. А это те пенсии, которые сейчас получают украинцы старше 60 лет.

OBOZREVATEL разобрался, как менялась ситуация с Пенсионным фондом за несколько лет и к чему это может привести.

Солидарная система может развалиться

Украина входит в список стран с худшими демографическими показателями. В среднем ежегодно население сокращается на 170,7 тыс. чел (и это без учета незарегистрированной миграции в другие страны). Такими темпами через 218 лет страна полностью вымрет.

Владимир Зеленский

Еще одна плохая новость – молодых и работающих становится меньше, а пенсионеров (в процентном соотношении ко всем) – больше. В таких условиях солидарная пенсионная система существовать не может. Исправлять ситуацию можно комплексно: повышать уровень жизни, создавать условия для молодых семей, при которых они не будут бояться рожать, повышать зарплаты (а для этого создавать условия для бизнеса), проверять работодателей и выводить занятость из тени.

"Слуги народа" за время своей работы могли бы хотя бы повлиять на ситуацию. Могли, но не сделали. Вместо этого:

"Слуга народа" приняла законопроект, который в разы снижает штрафы за работу без оформления, а в некоторых случаях разрешила обходиться предупреждением. Документ до сих пор не подписал президент, но если подпишет, нарушать закон станет дешевле.

Минимальную зарплату повысили всего до 4723 грн (было 4273 грн). Хотя еще в прошлом году обещали, что минималка составит как минимум 5 тыс. грн. Львиная доля работодателей оформляет своих сотрудников на эту сумму, а остальное платит в конвертах. Повышение минималки позволило бы частично вывести зарплаты из тени.

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В этом году дефицит Пенсионного фонда достигнет 172,5 млрд грн. Это рекордная цифра в истории ПФУ. В Министерстве социальной политики успокаивают: это всего лишь "грязный дефицит". То есть в него входят не только посчитанные по формуле пенсии, но и все надбавки, "дотяжки" и "особенные права". В любом случае, собранных с работающих средств катастрофически не хватает на выплату пенсий.

Если демографическая ситуация продолжит ухудшаться, работающие просто не смогут обеспечивать пенсионеров. Как результат, пенсии окажутся под угрозой.

Выход – повышение пенсионного возраста и накопления

Уже сейчас в Раде зарегистрировали законопроект о запуске второго уровня накопительной системы. Проще говоря, часть зарплаты работающие должны будут откладывать на личном пенсионном счете. Деньги можно будет получить при достижении 60 лет (или позже).

Но здесь возникают другие проблемы. Куда инвестировать деньги, чтобы полученная прибыль полностью компенсировала инфляцию и позволила приумножить накопленное. Еще одна проблема – государство может просто забрать собранное. Так было, например, в России.

В развитых странах пенсионными накоплениями занимаются частные фонды. И даже там бывают мошенничества. У нас же при отсутствии должного контроля и финансовой стабильности риски могут быть в разы выше.

Так или иначе, избежать повышение пенсионного возраста не удастся. По такому пути пошли практически все европейские государства. С этим соглашаются и в правящей партии. "Я думаю, что Украине нужно идти на очень плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на еще более худшую участь и худшую пенсию. В то же время это не вопрос сегодняшнего дня", – заявляла несколько дней назад глава профильного комитета Галина Третьякова.

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