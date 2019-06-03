Тарифы вырастут: украинцы будут платить за электроэнергию по-новому 

В Украине после запуска рынка газа очередь дошла и до электроэнергии. Соответствующий закон приняли еще несколько лет назад, но вступает в силу он только с 1 июля.

Противники такого решения жалуются: генерация находится в руках двух крупных компаний и они радостно воспользуются новшеством для того, чтобы взвинтить цены. Сторонники рынка приводят в пример страны ЕС и обещают конкурентные условия и новые возможности для потребителей.

OBOZREVATEL ответил на главные вопросы о запуске рынка электроэнергии с 1 июля.

Вырастут ли тарифы на электроэнергию?

Однозначно да. Более того, они вырастут независимо от того, запустят рынок или нет. Уже сейчас себестоимость генерации и поставки электроэнергии выше примерно на 30-40%, чем платят украинцы.

Низкие тарифы для населения компенсируют высокой стоимостью для промышленных потребителей. Такая ситуация может продолжаться еще какое-то время, однако рано или поздно придется повышать цены на "ток".

Тарифы на электроэнергию picabay

Причин для этого множество: растут зарплаты сотрудников предприятий, дорожают ремонтные работы, меняются цены на энергоносители. Но разница только в том, что сейчас стоимость электроэнергии своим постановлением определяет регулятор, а после запуска рынка – сами поставщики.

Правда, секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что премьер Владимир Гройсман нашел вариант, как не повышать цены. "Премьер-министр Украины заверил, что у правительства есть решение, которое позволит избежать увеличения тарифов на электроэнергию — независимо от даты введения. Считаю, что это совещание является примером конструктивного взаимодействия различных государственных органов и структур", – написал он в соцсети.

Скорее всего, речь идет о специальных обязательствах (такой же принцип работает на газовом рынке). То есть промышленности продают ток по рыночным ценам, а населению – по той цене, которую устанавливает Кабмин. Правда, в таком случае Кабинет министров сам должен компенсировать разницу между рыночными и действующими тарифами. И заплатить за это все равно придется из бюджета (если правительство не найдет другой источник).

"Кабинет министров обязан определить источники финансирования и порядок формирования специальных обязательств, которые применяются по отношению к участникам рынка", – говорится в ст. 62 закона "О рынке электрической энергии".

Кто "за" рынок электроэнергии?

"За" рынок выступают все, вопрос в том, когда его внедрять. И закон, и постановления профильных ведомств практически готовы. То есть, техническая возможность запустить рынок есть. Крупные поставщики электроэнергии (в первую очередь это "Энергоатом" и ДТЭК) во внедрении рынка заинтересованы, а вот их потребители побаиваются, что цены взлетят.

В первую очередь это касается собственников заводов и крупных производств, которые используют большой объем "тока". Они, согласно закону, не являются "уязвимыми потребителями", которых нужно защищать. Поэтому, скорее всего, будут платить по той цене, которую им озвучат.

Рынок электроэнергии picabay

Аргумент сторонников реформы: рынок разрушит существующую систему, которая фактически не дала возможности развиться конкуренции, позволит со временем украинцам самостоятельно выбирать, у кого и по какой цене покупать "ток".

Кто против запуска рынка электроэнергии с 1 июля

Позицию "против" заняли, в том числе, и часть международных партнеров. Кроме того, глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев даже предложил созвать внеочередное заседание Совета финансовой стабильности по вопросу запуска рынка. Мол, если не изменить предложенную реформу, будет только хуже.

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"У нас есть что предложить коллегам на рассмотрение… При поддержке ЕС мы как раз завершили разработку плана развития энергетических рынков - на основе передовых практик ЕС и в соответствии со стандартами Энергетического сообщества ЕС. Нам нужно немедленно его реализовывать. Пока не поздно", – написал он на странице в сети Facebook в понедельник.

По мнению Хромаева, неурегулированность обеспечения платежей в системе порождает высокие риски накопления долгов между производителями сектора, потребителями, финансовыми учреждениями, и в сегодняшнем виде реформа не обеспечит адекватных цен на энергоносители и приведет к искажению цен и увеличению дисбаланса.

Рынок могут не запустить?

Нет, закон уже принят и так вопрос не стоит. Сейчас обсуждается несколько вариантов: отсрочить внедрение до августа или до сентября. За это время урегулировать все возможные проблемы. Хотя, главным регулятором должна стать конкуренция между участниками. А пока несколько игроков занимают большую часть рынка, конкуренции быть не может. Но с другой стороны, чтобы сформировать эти условия, необходимо дать возможность новым игрокам конкурировать с гигантами. А без рынка сделать это будет невозможно.

Другие же проблемы – многомиллиардные долги, проблемы с коммерческим учетом, источники финансирования низких тарифов для населения – на все эти вопросы можно и нужно дать ответы. И желательно до 1 июля.

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