В Украине резко изменились цены на бензин: что ждет водителей в 2020

Более трех недель цены на топливо в Украине падали, и вот уже несколько дней они держатся на одной отметке. Эксперты считают, что потенциал уменьшения цен уже исчерпан, однако, они так и не достигли уровня, указанного президентом Украины Владимиром Зеленским.

Почему топливо больше не дешевеет и что будет с ценами на него в ближайшее время – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что случилось с ценами на топливо

Еще 23 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился с нефтетрейдерами и предложил им снизить цены на топливо за счет уменьшения скидок по программам лояльности. Взамен им пообещали бороться с нелегальными заправками, которые мешают здоровой конкуренции.

Рынок откликнулся и цены начали падать уже на следующий день. Обвал был постепенным и продолжался вплоть до 8 января. За все это время ключевые позиции топлива потеряли по полторы гривни в цене:

А-92: минус 1,54 грн/л. Нынешняя средняя цена – 26,14 грн/л;

А-95: минус 1,56 грн/л. Нынешняя средняя цена – 27,17 грн/л;

Дизтопливо: минус 1,46 грн/л. Нынешняя средняя цена – 26,70 грн/л.

Тут стоит отметить, что на встрече с Зеленским им была озвучена другая цифра – 1,1 доллар за литр бензина (26,33 грн/л). Следовательно, А-95 не добрал до озвученной отметки еще 84 копейки. Однако, по мнению экспертов, дальнейшего падения цены пока ждать не стоит.

Динамика цен на топливо в Украине Консалтинговая группа А-95

Почему цены на бензин перестали падать

Эксперты выделяют три основных причины того, что падение цены на бензин остановилось.

Ослабление гривни;

Кризис поставок нефти в Беларуси;

Подорожание нефти.

В конце года гривня активно укреплялась и это называли одной из причин снижения цены. Однако, в новом году доллар пошел вверх, уже достиг отметки в 24 гривни, и повлиял на остановку снижения цены на бензин.

Цены на бензин перестали падать NewsOne

Еще одним немаловажным фактором, по заявлению специалистов "Консалтинговой группы А-95", стала ситуация в Беларуси. Там нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) еще не достигли договоренностей с Россией по поставке нефти и были вынуждены ограничить экспорт нефтепродуктов. Из-за этого оптовое предложение в январе было ограничено одним-единственным заводом – Кременчугским.

Третий фактор – цена на саму нефть. В среднем сейчас она торгуется более чем по 65 долларов за баррель, а в период с 3 по 8 января её цена подскакивала и до $70/баррель. По словам директора Института энергетических исследований Дмитрия Марунича, на это повлияло обострение ситуации в Иране – в частности, убийство Сулеймани, атака иранцами по американским базам и крушение украинского Boeing.

"На украинский рынок это никак не повлияло, но повлияло на цены на нефть. Учитывая, что ситуация там пока не нормализуется, то очевидно, что эти значения будут сохраняться на протяжении некого периода", – рассказал OBOZREVATEL Марунич.

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Что будет дальше?

Сейчас ситуация, по мнению экспертов, стабилизировалась и пока цена не будет меняться ни вверх, ни вниз.

"Падение цен в декабре базировалось на укреплении гривни, профиците всех марок топлива и стабильности мировых котировок. В январе ситуация изменилась по всем пунктам, что будет диктовать трейдерам необходимость взять паузу до появления ясности с ключевыми факторами ценообразования.

Спрогнозировать сейчас можно только то, что цена расти не будет. Есть запас прочности у АЗС. В остальном все будет зависеть от массы факторов, которые невозможно предсказать", – сказал OBOZREVATEL директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Такого же мнения придерживается и Дмитрий Марунич – он уверен, что колебаний не будет, если только не произойдет что-то внезапное и глобальное.

"Скорее всего дальнейшего снижения цен не будет. И роста пока не предвидится. Если курс нацвалюты будет относительно стабилен, не разовьется какая-то большая война на Ближнем востоке и нефть не будет дорожать, то я пока не вижу предпосылок для роста", – сказал эксперт.

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